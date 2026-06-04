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Gündem Bakan Gürlek'ten Tarihi nafaka kararına ilk yorum
Gündem

Bakan Gürlek'ten Tarihi nafaka kararına ilk yorum

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Gürlek'ten Tarihi nafaka kararına ilk yorum

Bakan Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. VBakan Gürlek “AYM'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclis’imizin takdirine sunacağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Anayasa Mahkemesi'nin, Türk Medeni Kanunu'ndaki 'süresiz nafaka' düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. AYM'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclis’imizin takdirine sunacağız" dedi.

Bakan Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek, dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi'nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı.

Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'nin, Türk Medeni Kanunu'ndaki 'süresiz nafaka' düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. AYM'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak, bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclis’imizin takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin ve toplumsal huzurun yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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