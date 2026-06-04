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Gündem Bölgede tehlikeli hamle: Somaliland’ta İsrail’in gizli faaliyetleri ifşa oldu
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Bölgede tehlikeli hamle: Somaliland’ta İsrail’in gizli faaliyetleri ifşa oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bölgede tehlikeli hamle: Somaliland’ta İsrail’in gizli faaliyetleri ifşa oldu

İsrail ile Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland arasındaki askeri işbirliğine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İngiliz The Telegraph gazetesi, İsrail ordusunun Somaliland’dan 50 personele askeri eğitim verdiğini ve iki taraf arasındaki güvenlik ilişkilerinin giderek güçlendiğini yazdı.

Haberde, Somaliland bölgesinin sözde özel kuvvetler birimine mensup 50 kişinin İsrail'de askeri eğitim aldıktan sonra Somaliland'a geri döndüğü aktarıldı.

Gazeteye konuşan Somaliland bölgesinden isim açıklanmayan bir yetkili ise söz konusu iddiaları yalanlamayarak İsrail ordusunun Somaliland birliklerine eğitim vermesinin "büyütülecek bir durum olmadığını" ve taraflar arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin sürdüğünü belirtti.

İsrail ve Somaliland bölgesinin ortak düşmanları olduğunu ileri süren yetkili, perde arkasında pek çok ortak çalışma yürüttüklerini itiraf etti.

İsrail yönetiminden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL, SOMALİLAND'I TANIYAN TEK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

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