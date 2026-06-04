1 Temmuz'da Başlıyor! İçecek Ambalajını Getirene 1 TL İade

Türkiye'de geri dönüşüm alanında önemli bir dönüşüm başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, 1 Temmuz 2026 tarihinde ülke genelinde devreye alınacak.

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade noktalarına veya depozito iade makinelerine teslim ederek ürün başına 1 TL depozito bedelini geri alabilecek.

Bakan Kurum: Ambalajlar Çöp Değil, Ekonomik Değer

Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların artık logolu ambalajları çöp olarak görmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"1 Temmuz itibarıyla vatandaşımız artık logolu içecek ambalajlarını çöp olarak görmeyecek. Depozito iade makinelerine bu ürünlerini götürdükleri zaman ürün başına 1 TL iade bedeli alacak."

81 İlde Uygulanacak

Sistem, Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesinde kurulacak depozito iade makineleri ve toplama noktalarıyla hayata geçirilecek.

Marketler, bakkallar, büfeler, kafeler, restoranlar ve oteller depozito iade noktalarına dönüşecek. Ayrıca alışveriş merkezleri, havalimanları ve hastaneler gibi yoğun kullanım alanlarında da iade noktaları kurulabilecek.

İşletmelere de Kazanç Sağlayacak

DOA sistemi sadece vatandaşlara değil, işletmelere de ekonomik katkı sunacak.

DOA logolu ürün satışı yapan işletmeler, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıt olarak sisteme dahil olacak. İade işlemleri nedeniyle müşteri trafiğinin artması beklenirken, işletmeler teşvik ödemelerinden de yararlanabilecek.

Büyük market ve zincir mağazalarda Depozito İade Makinesi kurulumu zorunlu olacak. Diğer işletmelere ise gerekli ekipmanlar ücretsiz sağlanacak.

Ambalajlar Yeniden Ham Maddeye Dönüşecek

Toplanan ambalajlar operatörler tarafından düzenli olarak teslim alınacak ve doğrulama merkezlerinde sayıldıktan sonra geri dönüşüm tesislerine gönderilecek.

Burada işlenecek olan plastik, cam ve alüminyum ambalajlar yeniden ham maddeye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

Paralar Hesaba Yatacak

Vatandaşlar, teslim ettikleri ambalajların karşılığında elde ettikleri depozito bedellerini DOA mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Toplanan tutarlar;

Banka hesabına aktarılabilecek,

ATM'lerden çekilebilecek,

Alışverişlerde kullanılabilecek.

Ekonomiye 30 Milyar Liralık Katkı

Bakanlık verilerine göre sistem sayesinde her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Depozito Yönetim Sistemi'nin tam kapasiteyle çalışmasıyla Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar lira doğrudan katkı sağlanması öngörülüyor.

Ayrıca sistem sayesinde çevre kirliliğinin azaltılması, doğal kaynakların korunması ve Sıfır Atık hedeflerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.