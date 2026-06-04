Yapay zekâ devlerinden uyarı: Kongre’ye biyolojik tehdit mektubu

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, küresel güvenlik ve biyoterör risklerini de beraberinde getiriyor. Sektörün lider isimleri, yapay zekânın biyolojik silah üretimini kolaylaştırabileceği uyarısında bulunarak ABD Kongresi'ni yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı.

ABD medyasının haberine göre, OpenAI CEO'su Sam Altman, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve Google DeepMind'ın başındaki Demis Hassabis gibi sektörün en nüfuzlu isimleri Kongre'ye hitaben yazılan ortak bir mektuba imza attı.

'KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN ÖNÜNDEKİ BİLGİ BARİYERİ KALKABİLİR'

Yapay zekânın bilim ve tıp alanında devrimsel faydalar sağladığı belirtilen mektupta, risklere şu sözlerle dikkat çekildi: "Yapay zekâ sistemleri hızla gelişiyor. Bilim ve tıbba yönelik inanılmaz faydalarının yanı sıra, kötü niyetli kişilerin biyolojik silahlara erişmesini engelleyen bilgi bariyerlerinin yapay zekâ nedeniyle ciddi şekilde zayıflaması artık gerçek bir ihtimal."

SENTETİK DNA VE RNA SİPARİŞLERİNE SIKI DENETİM TALEBİ

Teknoloji liderleri, özellikle aşı ve biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesinde kullanılan sentetik DNA ve RNA siparişleri konusunda Kongre’nin zorunlu önlemler almasını talep ediyor.

Öneri kapsamında, bu bileşenlerin satışını yapan şirketlerin, potansiyel olarak tehlike arz eden tüm kombinasyonları engellemesi, sipariş veren müşterilerin yasallığını ve kimliklerini sıkı bir şekilde doğrulaması isteniyor.

OPENAI'DAN BEYAZ SARAY'DA GÜVENLİK ZİRVESİ

Mektubun yanı sıra, OpenAI CEO'su Sam Altman’ın 3 Haziran’da Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre üyeleriyle bir araya gelerek yapay zekâ geliştiricilerine daha katı kurallar getirilmesini içeren şirket önerilerini görüştüğü bildirildi.

OpenAI, kısa bir süre önce federal hükümetle ortaklaşa çalışmak ve biyolojik risklerin önüne geçmek amacıyla bilim odaklı yeni bir yapay zekâ programı başlattığını duyurmuştu.