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Öğle yemeği saati mesaiden sayılır mı? Ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır?

Ara dinlenmesi nedir? Ara dinlenmesi işçinin çalışmadan ve dinlenerek geçirdiği süreleri ifade etmektedir. İş Kanunu çalışma süresini haftalık 45 saat olarak belirlemiş ve günlük çalışma süresini belirleme yetkisini işverene vermiştir. Peki ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır? Ara dinlenmesi süresi tek seferde mi kullanılmalıdır? Yemek molası çalışma süresinden sayılır mı?

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:34
Öğle yemeği saati mesaiden sayılır mı? Ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır?

Ara dinlenmesi nedir? Ara dinlenmesi işçinin çalışmadan ve dinlenerek geçirdiği süreleri ifade etmektedir. İş Kanunu çalışma süresini haftalık 45 saat olarak belirlemiş ve günlük çalışma süresini belirleme yetkisini işverene vermiştir. Peki ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır? Ara dinlenmesi süresi tek seferde mi kullanılmalıdır? Yemek molası çalışma süresinden sayılır mı?

Ara dinlenmesi günlük çalışma süresi ne kadar? Ara dinlenmesi günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında verilen ve süresi çalışılan yerin geleneklerine ve işin gereğine göre ayarlanan dinlenme süresine verilen addır. Günümüzde işyerlerinde uygulanan ve öğle yemeği molası, çay molası ya da sigara molası vb. isimlerle adlandırılan dinlenme zamanlarının tümü ara dinlenmesi olarak nitelendirilebilir.

Ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır?

Ara dinlenmesi, günlük çalışma süresi 4 saat veya daha kısa ise 15 dakikadan, 4 saat ile 7,5 saat arasında ise (7,5 saat dahil) yarım saatten, 7,5 saatten fazla ise 1 saatten daha az olmamalıdır.

Ara dinlenmesi süresi tek seferde mi kullanılmalıdır?

Genel kural, ara dinlenmelerinin aralıksız olarak kullandırılmasıdır. Ancak, işyerinin bulunduğu yerdeki iklim, mevsim, gelenekler ve işin niteliği gibi özellikler göz önünde bulundurularak, iş sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla, ara dinlenmesi bölünerek kullandırılabilir.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:34
  1. ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır?
  2. Ara dinlenmesi süresi tek seferde mi kullanılmalıdır?
  3. Yemek molası çalışma süresinden sayılır mı?
  4. Ara dinlenmesi günlük çalışma süresi ne kadar?

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