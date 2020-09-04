Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı sünneti nasıl kılınır, öğle namazı farzı kılınışı

Namaz nasıl kılınır? Rabbimiz (C.C) göz kamaştıran kainatı hayat bahşedip can verdiği insan için yaratmıştır. Rabbimizin bu sonsuz ihsanı kullarına nihayetsiz lütfundan sadece bir katredir. Bunca güzelliğin ortasında var edilen insana düşen de yaratıcısını daha çok anmak ve ona her daim zikir ve şükürde bulunmaktır. Rabbimizin sayısız ikramlarına gönülden karşılık vermektir. İnsanoğlunun Kerim olan Rabbine bir teşekkürüdür namaz. Rabbimize ulaşmada geçilen secde secde mesafeleridir namaz. Namaz Müminin miracıdır. Kulun Allah’ına en yakın olduğu anlar sevenin sevdiğine bulunmaz bir hediyesidir namaz. Dinin direği, Müslümanın miracı ve insanlığın kurtuluşudur namaz. Peki öğle namazı nasıl kılınır? İşte öğle namazı kaçta, öğle namazı saati, öğle namazı vakti, öğle namazı kaç rekat, Öğle namazı sünneti nasıl kılınır, öğle namazı farzı, öğle namazı farzı kılınışına ilişkin haberin detayları.

Öğle namazı vakti ne zaman?

Öğle namazı ne zaman kılınır? Öğle namazı kaç? Öğle namazı vakti ne zaman? Soruları sıklıkla sorulmakta. Öğle namazı vakti, güneşin tepede olduğu ve gölgenin bir misli olduğu zaman dilimidir. Namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanığı'nın internet sitesinde detaylı bir şekilde yer almakta.

Öğle namazı nasıl kılınır?

Öğle namazı 10 rekattır. Önce 4 rekat ilk sünnet ardından 4 rekat farz ve ardından iki rekat son sünnet olarak kılınır. namaza başlamadan önce abdest alınır, namaz kılınabilir temiz bir yerde kıbleye dönerek namaza hazır hale getirilir.

Öğle namazının ilk sünnetinin kılınışı

Öğle namazının ilk sünneti 4 rekattır.

Öğle namazının ilk sünnet nasıl kılınır?

Öğle namazının ilk sünneti şu şeklide kılınır: 1. rekat besmele çektikten sonra ‘Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının 4 rekat ilk sünnetini kılmaya’ diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve aller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra 1 zammı sure okunur misal Fil Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semiallahü limen hamideh doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denilir ve ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Öğle namazının sünnetinin ikinci rekatı nasıl kılınır?

İkinci rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur misal Kureyş Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semiallahü limen Hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur ilk oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek 3. rekat için ayağa kalkılır.

Öğle namazının sünnetinin üçüncü rekatı nasıl kılınır?

3 rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir Zammı sure okunur misal olarak Maun Suresi okunur. Surenin arkandan Allahu Ekber diyerek rukuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken doğrulunca rabbena lekel hamd deni. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek dört rekat için ayağa kalkılır.

Öğle namazının sünnetinin dördüncü rekatı nasıl kılınır?

4 rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir Zammı sure okunur misal Kevser Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken Semi allahulimen hamide denilir ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur. Son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve rabbena duaları okunur duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. selamdan sonra Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram duası okunur.

Öğle namazının farzı nasıl kılınır?

Öğle namazının farzı 4 rekattır. Öğle namazının farzının ilk rekatı nasıl kılınır? Öğle namazının farzının kılınışı. Erkekler farz namazlarda önce kamet getirir ve farz namazları cemaatle kılmaya gayret ederler. Öğle namazının farzı 4 rekattır ve şu şekilde kılınır: 1. rekat Euzu Besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının 4 rekat farzını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Sübhanekenin ardından Euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur misal olarak Kafirun Suresi okunur surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken semiallahü limen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ana oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Öğle namazının farzının ikinci rekatı nasıl kılınır?

İkinci rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir Zammı sure okunur misal olarak Nas Suresi okunur. Allahu Ekber diyerek rukuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken semiallahü limen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur ilk oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek 3 rekat için ayağa kalkılır.

Öğle namazının farzının üçüncü rekatı nasıl kılınır?

3 rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken semiallahü limen hamideh doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa biyel Ala gelir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek 4 rekat için ayağa kalkılır.

Öğle namazının farzının dördücü rekatı nasıl kılınır?

4 rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken Semi allahulimen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve rabbena duaları okunur duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram duası okunur.

Öğle namazının son sünneti nasıl kılınır?

Öğle namazının son sünneti iki rekattır. peki öğle namazının son sünnetinin ilk rekatı nasıl kılınır?

Öğle namazının son sünnetinin kılınışı

Öğle namazının son sünneti iki rekattır ve şu şekilde kılınır: 1 rekat besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Niye ettikten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir Zammı sure okunur misal olarak Tebbet Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir kalkarken semiallahü limen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşuna ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Öğle namazının son sünnetinin ikinci rekatı nasıl kılınır?

İkinci rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir Zammı sure okunur misal olarak İhlas Suresi okunur ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken Semi allahulimen Hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd nedir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Rabbena duaları okunur duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram duası okunur.