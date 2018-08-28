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Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve nişanlısının 1 Eylül’de yapılması planlanan düğün töreni için Ankara'nın en ünlü otelleriyle görüşmeler yaptıkları ve 300 bin lirayı gözden çıkardıkları, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun son anda düğün konseptini değiştirerek Çankaya Belediyesi'ne ait bir mekanı ayarladığı öğrenildi.

28 Ağustos 2018 Salı 00:00
Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile nişanlısı Mine Aşlan'ın 1 Eylül’de yapacağı düğün merasimi için Ankara'nın en ünlü otelleriyle görüşmeler yaptıkları, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruma müdahale ederek düğün konseptini değiştirdiği öğrenildi.

Kurultay tartışmalarıyla koltuğu sallanan ve mücadeleyi kazanarak partide diktatörlüğünü ilan eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti içi muhaliflerin tepkisinden korktuğu için oğlunun lüks bir otelde yapılması planlanan düğün törenini, Çankaya Belediye'sine ait olan ve Ahlatlıbel'de bulunan, ancak lüks otelleri aratmayan La Rossa Wedding adlı mekanda yapma kararı aldı.

300 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARMIŞTI

Oğullarının düğünü için Ankara'nın en lüks otelleri olan JW Marriott Otel ve Bilkent Otel ile görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu ailesi, bu otellerdeki düğün töreninin ücreti için 300 bin lirayı gözden çıkarmıştı. Kılıçdaroğlu’nun müdahalesiyle düğün konseptinin son anda değiştiği öğrenildi.

1 EYLÜL'DE YAPILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ile kimyager nişanlısı Mine Alşan, 1 Eylül Cumartesi günü yapılacak bir törenle dünyaevine girecek. Düğün, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki La Rossa Wedding adlı mekanda gerçekleşecek.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 00:00
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. kerem kılıçdaroğlu
  4. düğün

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