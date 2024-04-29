Ofsaytımsı; yayın hayatına başladı... Müthiş analizler, maçların tüm detayları...
Kimseden talimat almadan, "şu ne der, bu ne der" çekincesiyle olmadan, tüm çıplaklığıyla derinlemesine yorumlar her hafta AKİT TV stüdyolarından siz futbolseverlerin karşısında olacak...
Dijital yayına yepyeni bir soluk geliyor...
Kimseden talimat almadan, "şu ne der, bu ne der" çekincesiyle olmadan, tüm çıplaklığıyla derinlemesine yorumlar her hafta AKİT TV stüdyolarından siz futbolseverlerin karşısında olacak...
Nesim Acar'ın sunumu, Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı'nın analizleriyle "Ofsaytımsı" artık yayında...