Ofis mobilyalarında tamir dönemi

Masachi, Bursa’da işletmelerin maliyetlerini düşürmek adına bir girişime imza atarak; eskiyen, yıpranan, tamir zamanı gelen ofis mobilyalarını yenilemek için yeni bir çalışma başlattı.

Eskiyen ofis mobilyalarını değiştirmek yerine tamir ettirmeyi düşünen işverenler için başlatılan proje ile her türlü tamir, bakım ve onarım işleri Masachi Bursa güvencesiyle gerçekleştirilecek. Ofiste Tamirci projesi işverenlere büyük tasarruflar sağlayacak. Ofis mobilyalarını tamire ettirmek için, tamirci bulmakta zorlanan ve güvenilir bir yere mobilyalarını teslim etmek isteyen işverenlerin yüzünü güldüren Ofiste Tamirci projesi için 0 549 722 11 83 nolu numarayı arayarak, mesaj göndererek ulaşabilir veya masachibursa.com internet sayfası üzerinden talep formu oluşturabilirsiniz.

İşletmeler için büyük tasarruf

Her geçen gün artan maliyetler karşısında tasarruf tedbirlerini bir bir hayata geçiren işletmeler için Masachi Bursa, Ofiste Tamirci projesini hayata geçirdi. 2000 yılından bu yana ofis mobilyalarının değişilmez adresi olan Masachi, Bursa’da; İstanbul Yolu ve İzmir Yolu üzerindeki iki mağazasında hizmetlerini sürdürüyor. Masachi sektöre yenilikçi bir soluk katma adına farklı tasarım ve rahatlığıyla öne çıkan ofis mobilyalarıyla satışlarını sürdürürken tüketim alışkanlarımızın değiştiği bu günlerde ‘Ofiste Tamirci’ projesini hayata geçirerek; eskiyen, yıpranan veya sorunlu ofis mobilyalarını ilk günkü şıklığına ve rahatlığına kavuşturuyor.

Mobilyaların ömrünü uzatıyor

Masachi Bursa’da büyük metrekarelerdeki iki mağazası ile mimari destek ve geniş ürün yelpazesiyle satış hizmeti verirken, mevcut mobilyalarından vazgeçemeyenler için ‘Ofiste Tamirci’ projesi ile bakım, onarım ve yenileme işlerini gerçekleştiriyor. Deforme olmuş ofis koltuklarından, tekerlekleri bozulmuş ofis mobilyalarına, büyük küçük ayırt etmeksizin tüm tadilat işlerini gerçekleştiren Masachi Bursa, işletmelere maliyet açısından da uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunuyor.