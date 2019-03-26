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Off shore paraları devlete mal edilmemeli! 82 milyonun hakkı var

Off shore hesabı bulunan batık bankaların ödemediği mevduatların sorumluluğunun devlete yüklenmesine tepki gösteren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, off shore için yaptıkları ödeme tutarının 200 milyon dolara ulaştığına işaret ederek, “Devlete bedel ödetilmemeli. Bu paralarda 82 milyonun hakkının bulunduğu unutulmamalı” uyarısını yaptı.

26 Mart 2019 Salı 09:35

2001 krizinde batan 26 bankanın ödemediği off shore mevduatlarının devlete fatura edilmesi tartışmalara neden oluyor. Teminat altında olmayan mevduatları ödemenin canlarını sıktığını belirten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada “Yargı kararlarına uyarak 200 milyon dolara yakın bir ödeme yaptık. Biz bu kararları yanlış buluyoruz. Her arenada off shore ödemelerinin bankaların yükümlülüğünde, garanti kapsamında bulunmadığını beyan ediyoruz” dedi.

Hukuki mücadele veriyoruz

Off shore paralarının devlete mal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Gülal, “Burada dulun, yetimin ve 82 milyonun hakkı söz konusu” diye konuştu. Gülal, mahkemelerin off shore ödemeleriyle ilgili kararlarına itirazda bulunduklarını kaydederek, “Sürecin tersine dönmesi için elimizden geleni yapıyor, hukuki mücadele veriyoruz” şeklinde konuştu.

Mağduriyetler giderilecek

FETÖ’yle irtibatlı olduğu için kayyım atanan Dumankaya ve Fi Yapı’dan konut alanların mağduriyetlerini giderecekleri sözü veren Gülal, “Ne yazık ki bu inşaat şirketleri aktif olarak bitmiş vaziyetteler. Hiçbir kaynakları yok. Haliyle bu konu bizi çok ama çok yoruyor. İnşallah bu konuda da bir adım atacağız” şeklinde konuştu. TMSF idaresinde bulunan şirketlerin büyüyüp güçlendiğine dikkat çeken Gülal, şöyle devam etti: “Bünyemizde 900’ü aşkın firma var. Çok önemli grupları ve firmaları başarıyla yönetiyoruz. Aktifleri 58 milyar lirayı bulan, satış geliri 31,7 milyar lira mertebelerinde olan bu gruplarımız ve firmalarımızdan 44 bin 200 aile ekmek yiyor. Şirketlerimiz gelirlerine gelir, kârlarına kâr katıyor, ortalama yüzde 29 büyüyor. Yani iddia edildiği gibi bir irtifa kaybı yok.

Boydak bizi gururlandırıyor

Aydınlı Grubu’ndan örnek vereyim. Biz bu gurubu 2017’den beri yönetiyoruz. Devraldığımızda şirketin 3 bin 762 elemanı vardı. Biz bu rakamı 4 bin 822’ye çıkardık. Aydınlı’nın satış gelirini de 2,4 milyar liraya taşıdık. Boydak Grubu da bizi gururlandırıyor. Bakın grubun satış geliri 9,8 milyar lira seviyelerinde.

Adabank da satıldı

Uzan ailesinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçen ve 12 kez ihaleye çıkarılan Adabank, 60 milyon dolara (340 milyon TL) Türk işadamları grubuna satıldı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Satışı iki ay önce tamamladık. Şu anda konu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK). Onlar onay verirse işlem tamamlanacak” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:35
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  2. off shore mevduatları
  3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal
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  12. Aydınlı Grubu
  13. Boydak Grubu
  14. Uzan ailesi
  15. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
  16. Adabank
  17. Türk işadamları
  18. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal
  19. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

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