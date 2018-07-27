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OECD'den Türkiye için büyüme tahmini

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Türkiye'de büyümenin bu yıl yüzde 5,1 ve 2019'da yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:13
OECD'den Türkiye için büyüme tahmini

OECD tarafından yayımlanan OECD Türkiye 2018 Anket Raporu'nda, dengesizlikler arasında büyümenin güçlü olduğu ve yaşam koşullarının iyileşme kaydettiği belirtildi.

Türkiye ekonomisinin geçen 2 yılda dış şoklara karşın güçlü bir büyüme kaydettiği aktarılan raporda, 2010 yılında hızlanan tarım dışı istihdamın daha az gelişmiş bölgelerde iyi bir toparlanma kaydettiği vurgulandı. 

Türkiye'de büyümenin bu yıl yüzde 5,1 ve 2019'da yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğü belirtilen raporda, enflasyonun 2018'de yüzde 12, gelecek yıl ise yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verildi. Raporda, cari açığın GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 5,7 ve 2019'da yüzde 4,3 olacağı aktarıldı.

Makroekonomik politikaların 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana genişlemeci bir şekilde gerçekleştiği kaydedilen raporda, iş piyasasının modernize edilmesinin ekonominin yeniden dengelenmesi ve sosyal bütünlüğün iyileştirilmesi için çözüm olduğu, birçok başarılı orta ölçekli firmanın yükseliş kaydettiği bildirildi. 

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin hedefi aştığı aktarılan raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikalarındaki son sıkılaşma ve sadeleşme eylemlerinden sonra döviz kurlarına ilişkin baskıların bir nebze dindiği belirtildi. Raporda, "TCMB'nin bağımsızlığının sağlanması yoluyla kredibilitesinin yeniden sağlanması, sözlü yönlendirmenin ise otoritelerin enflasyon hedefine ne şekilde ulaşmayı planladığına göre yapılması" tavsiyelerine de yer verildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:13
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