OECD toplantısında Cezayirli Milletvekili, İsrail temsilcinin katılımına tepki gösterdi, toplantıyı terk etti

Cezayirli Milletvekili Ammar Musi, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi ve iki milletvekilinin, 9-10 Şubat'ta Akdeniz Parlamenter Asamblesi temsilcisi olarak, çevrim içi düzenlenen OECD Uluslararası Parlamenter Ağı toplantısına katıldığını söyledi.

Musi, toplantıda ilk gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ve krizi atlatmanın yolları konularının ele alındığını ifade etti.

"Ertesi gün toplantı listesinde İsrailli Milletvekili Levy Mickey'nin dahil edildiği bir değişiklik oldu." diyen Musi, bu değişiklik üzerine ülkesinin Ulusal Halk Meclisine bilgi verdiğini ardından Uluslararası Parlamentolar Ağını toplantıdan çekildiklerine dair bilgilendirdiğini kaydetti.

Cezayirli milletvekilleri, bu yılın başlarında Meclise, İsrail'e seyahat etme, dolaylı veya doğrudan iletişimi yasaklayan ve İsrail ile normalleşmeyi suç sayan bir yasa tasarısı sunmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da 20 Eylül 2020'de yaptığı açıklamada, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." demişti.