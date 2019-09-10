Odunpazarı’ndan çay referandumu

Odunpazarı Belediyesi,Hamamyolu Caddesi üzerinde kendi işlettiği kafelerdeki çay fiyatları ilgili referandum yapıyor.

Kafelerde 1 TL’ye satılan çayların fiyatları ile ilgili de vatandaşların görüşlerini alan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların vereceği karara göre çayın fiyatını belirleyecek. Hamamyolu Caddesi’nin çeşitli yerlerine maliyetleri gösteren yazılı duyurular asan Odunpazarı Belediyesi,vatandaşların bu çizelgeyi dikkate alarak karar vermesini istiyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Çocuk Kafe’nin önüne ve Hamamyolu’nu Caddesi’nin girişine seçim sandıkları kurulacak. Vatandaşlar da kendilerine sunulan referandum kâğıtlarını doldurarak sandıklara atacak. Bir hafta sürecek olan referandum sonucunda, vatandaşlar Hamamyolu’nda ve Odunpazarı Belediyesi’nin işletmesinde olan kafelerde çay fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

Kazım Kurt: “vatandaş ne derse o!”

Hamamyolu’nda çay referandumu ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin kafelerinde çaya zam yapılıp yapılmayacağına vatandaşların karar vereceğini vurguladı. Ekonomik kriz ile birlikte çaya, şekere ve tüp gaza ciddi oranlarda zam yapıldığına dikkat çeken Başkan Kurt, “Her şeye ve tüm zamlara rağmen vatandaşlarımız Odunpazarı Belediyesi kafelerinde 1 TL’ye çay içiyor. Yapılan bu zamlar bizi, zam yapmaya zorluyor; ama biz kararı vatandaşın vermesini istiyoruz. Vatandaş zam yapın, fiyat şu olsun derse onu yapacağız. Yok zam yapmayın, 1 TL’den çay içmeye devam edelim derse biz deçaya zam yapmayacağız” dedi.