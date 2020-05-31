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Aktüel

Odunpazarı’nda galeriler dezenfekte edildi

Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgede yer alan galerilerde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:10:34 -
Odunpazarı’nda galeriler dezenfekte edildi

Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgede yer alan galerilerde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi başlattı.


Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısından sonra müze ve ören yerlerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü açılacağı açıklandı. Açıklama sonrasında Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir’in en çok turist alan bölgelerinden olan tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan galerilerinde dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.


Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı Belediyesi’ne ait Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım-Tatar Galerisi ve Lületaşı Galerisi’nde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Tek tek dezenfekte edilen galeriler, tekrar misafirlerini ağırlamaya hazır hale getirildi.

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