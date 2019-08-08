Odunpazarı’nda Fen İşleri ekiplerinin üst yapı çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi’nde 28 sokakta üst yapı çalışması yaptı.

Fen İşleri ekipleri, OEDAŞ’ın elektrik dağıtım için sürdürdüğü kazı çalışmalarını bitirmesi ile Emek Mahallesi’nde çalışmalara başladı. 28 sokakta asfalt ve tretuvar çalışması yürüten Fen İşleri ekipleri, gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 37 bin metrekare yol kaplama, 16 bin metrekare tretuvar alanı olmak üzere toplamda 53 bin metrekare alanda çalışma yaptı.

OEDAŞ’ın 2018 yılında Emek Mahallesi’nde yaptığı çalışmaları yarım bıraktığını belirten Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bu nedenle de 2018 yılında çalışmaların tamamlanmadığı sokaklarda asfalt ve tretuvar çalışması yapamadıklarını dile getirdi. Ekipler, OEDAŞ’ın yarım bıraktığı işi tamamlamasının hemen ardından Emek Mahallesi’nde geniş çapta bir çalışma başlattıklarını kaydetti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar tamamlandığında Emek Mahallesi’ndeki üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını belirtti.