Odunpazarı Belediyesi hem tasarruf ediyor hem de sevimli patileri evsiz bırakmıyor

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokakta yaşayan sevimli patiler için kedi evi ve köpek kulübesi yapıyor.

Hayvan dostu uygulamaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan sevimli patileri unutmuyor. Hayvan dostu uygulamaları ile taktir toplayan Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları da unutmuyor. Hayvanları yazın sıcaktan kışın da soğuktan ve yağıştan koruyacak olan kedi evleri ve köpek kulübeleri, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretiliyor.

Konuyla ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Tüm atölyelerimiz, tesislerimiz, Odunpazarımız ve Eskişehirimiz için üretim yapıyor. Üretimin yanı sıra, bakım onarım çalışmalarımız da kendi personelimizce, kendi tesislerimizde yapılıyor. Sıcak hava ve güneş sokaklarda yaşayan dostlarımız için ölümcül olabiliyor. Onlar için küçük ama hayat kurtarıcı pek çok şey yapabilmemiz mümkün. Biz onları unutmuyoruz ama hemşehrilerimden de onları unutmamalarını rica ediyorum” diye konuştu.