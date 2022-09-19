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Yerel Odunlukta korkutan yangın
Yerel

Odunlukta korkutan yangın

Adana’da 3 katlı evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 09:03:00 -
Odunlukta korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karebekir Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 3 katlı müstakil evin damındaki odunlukta elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm odunluğu sararken hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bu arada mahalle sakinleri de cep telefonlarıyla bu anları saniye saniye görüntüledi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürdü.

Yangın evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

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