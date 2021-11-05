Odunluk istasyonu hizmete açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler Bursaspor ve Nilüfer istasyonları arasına yaptırdığı Bursaray’ın Odunluk İstasyonu hizmete açıldı.
HASAN ÖZAN BURSA
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir haftalık deneme süresinde Odunluk İstasyonu’nu 35 bin kişinin kullandığını söyledi. Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut raylı sistem hattına yeni bir istasyon daha ilave etti.