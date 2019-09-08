Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı Çorum’da odun yüklü traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum’da odun yüklü traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çalyayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasından evine döndüğü öğrenilen Arap Şeker yönetimindeki 19 BR 709 plakalı traktör, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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