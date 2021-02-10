ODTÜ'de yaşadığı iftar anısını anlattı: 5-6 tane hayvan gelip...

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) içinden bir grup da destek verdi. ODTÜ ile özgürlük kelimelerinin yan yana gelmesinden rahatsız olduğunu söyleyen yazar Hakan Arslanbenzer, okul binasında bir Ramazan akşamı yaşadığı anısını anlattı.

İftar vakti okulda başına gelenleri Twitter'dan anlatan Arslanbenzer şunları yazdı:

ODTÜ'de yemekhanenin bir bölümü iftar için ayrılmıştı. İftar etmek isteyen aylık kart almak zorundaydı. İlk iftarda arıza çıktı. 5-6 tane hayvan gelip sıranın önüne geçtiler, biz yemek alıcaz, dincilere ayrıcalık yapıyorsunuz mömömö diye. En önde ben vardım. Elimde demir tabloid.

Milleti ite ite benim yanıma kadar geldiler. Tabloidi kaldırdım, kafasına indireceğim. Aşçı değmez oğlum dedi, sen oruçlusun boşver. Tabloidi göğsüne yapıştırdım. Buna yemek verin dedim, acıkmış. Sonra gidip bir masaya çöktüler, propagandaya başladılar.

Yemekle bir alakaları yok. Karşılarına gidip bir daha gelmiceksiniz dedim. Özgürlük mözgürlük bir şeyler zırvaladılar ama korktular. Nasıl bakıyorsam artık. ODTÜ'yü modtüyü yakmıştım kafada artık. Delirmiştim. Tehditler savurup gittiler.

Yani kimse kusura bakmasın ama ODTÜ üniversite özerklik özgürlük demokrasi falan laflarını bir arada görünce benim kafa direkt kısa devre yapıyor. Her yer demokratik olabilir. Nazi Almanyası bile Amerikan zoruyla demokratik oldu. ODTÜ olmaz.

ODTÜ'nün faydası şudur. Müslümanın uyumasına müsaade etmez. İraden çelik gibi olur ODTÜ'nün ayazında. Tetikte gezersin.