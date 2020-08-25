ODTÜ, Türkiye'nin en büyük Rüzgar Tüneli'ni açmaya hazırlanıyor

ANKARA (AA) - ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Türkiye'deki en büyük ve bu boyutlardaki en hızlı Rüzgar Tüneli'nin (RÜZGEM) inşaatını tamamladıklarını belirterek "RÜZGEM'in açılışını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Kök, rektör olarak ikinci kez göreve atanmasının ardından üniversitede yapılacak planlamalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ODTÜ'nün, geçen 4 yılda, ulusal boyutta araştırma ve eğitim sıralamalarında birinci sırada olduğunu belirten Kök, YÖK'ün 2018 Üniversiteler Yıllık İzleme ve Değerlendirme sonucuna göre, eğitim ve öğretim alanında en başarılı üniversite, Araştırma Üniversiteleri Performans Değerlendirme sonucuna göre, her iki yılda da en başarılı araştırma üniversitesi ve TÜBİTAK 2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarına göre de ülkedeki en girişimci ve yenilikçi üniversite ödüllerini aldığını hatırlattı.



Üniversitenin, YÖK 2017 Yılı Üstün Başarı Ödülleri Kurumsal Ödül kategorisinde uluslararası iş birliği, 2019 Yılı Üstün Başarı Ödülleri Kurumsal Ödül kategorisinde üniversite-sanayi iş birliği ödüllerinin sahibi olduğunu anlatan Kök, 2016-2020 döneminde ODTÜ'nün 23 Avrupa Birliği Projesi (Ufuk 2020) ve 29 uluslararası proje aldığını, son 2 yılda toplam bütçeleri 4 milyon avro olan 2. ve 3. ERC (European Research Council) projelerinin desteklenmeye hak kazandığını aktardı.



ODTÜ'de yabancı uyruklu öğrenci oranının yüzde 6,5 olduğunu dile getiren Kök, bu oranı yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.



Üniversitelerinde 40 dolayındaki yabancı öğretim üyesi sayısını ise 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Kök, "Bu hedefe ulaşmak için kendi alanlarında öne çıkmış, en az doktora derecesine sahip, uluslararası alanda başarılı akademisyenlerin üniversitemizdeki her bölümde görevlendirilmesi için çağrıya çıktık. Böylece her bölüme en az bir kontenjan verdik ve bu kontenjanı önümüzdeki dönemlerde de devam ettireceğiz." dedi.



ODTÜ için 4 yılda koydukları en önemli hedeflerden birinin, uluslararası sıralamalarda üniversitenin hak ettiği potansiyelini öne çıkarmak olduğunu belirten Kök, şöyle devam etti:



"Türkiye'de üniversite eğitiminde akademisyenlerimizin öğrencilerimize verdiği eğitimin ne kadar iyi olduğu zaten tartışılmaz. Ancak üniversite olarak araştırmaya daha ağırlık verme noktasında bir hedefimiz var. ODTÜ, 2020 yılında Araştırma Üniversiteleri içinde QS sıralamasında ilk 650'de, CWUR sıralamasında ise ülkemizde tüm üniversiteler içinde ilk 600'de yer alan tek üniversitedir.



ODTÜ olarak hedefimiz, sıralama sistemlerinde önümüzdeki 2 yıl içinde öncelikle ilk 500'de, sonraki dönemde ise ilk 300'de yer almak. Nihai hedefimiz ise ODTÜ'nün dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarda ilk 100 içinde sürekli olarak yer almasını sağlamak. Bunun için dünyadaki bu alandaki başarılı üniversiteleri araştırarak çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik ve hangi alanlarda hangi başarı seviyelerine ulaşmamız gerektiğini belirledik. Bakıldığında öğretim üyesi başına 1,5 yayın, kötü denilmez. Ancak biz çıtayı çok daha yukarı taşıdık. Bu bağlamda atama yükselme kriterlerinden, yayın ve atıf destek teşviklerine uzanan geniş bir yelpazede yer alan süreçleri üniversitemizle paylaştıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başlayacağız."



- 16 seçkin bilim insanı ODTÜ'de



TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, Nobel ödülü alan bir grupta yer alan bir araştırmacının da aralarında bulunduğu 5'i yabancı uyruklu, 16 seçkin bilim insanının 2020 itibarıyla çalışmalarını ODTÜ'de devam ettirdiğini bildiren Kök, "Bu bilim insanlarımızın üniversitemize ayrı bir dinamik katmasını bekliyoruz." dedi.



Kök, ODTÜ'nün YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında öğretim üyesi başına düşen 100/2000 doktora öğrencisi sayısında birinci sırada yer aldığını da hatırlattı.



- Salgın sonrası Nobel ödüllü bilim insanları ODTÜ'ye gelecek



Rektör Kök, geçen yıl Rektörlük Ders Serisi kapsamında, alanında ünlü, Nobel ödüllü bilim insanlarını ODTÜ'ye davet ettiklerini hatırlatarak, bu kapsamdaki ilk dersin 2003 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Peter Agre tarafından lise ve üniversite öğrencilerine verildiğini, bu projeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında devam edeceklerini bildirdi.



- İlk Bilim İletişimi Ofisi



Üniversiteler arasında ilk Bilim İletişimi Ofisi'ni kurduklarını kaydeden Kök, bu ofis üzerinden TRT ile televizyon ve radyo üzerinden birçok bilim programı yaptıklarını, halka açık bilim kafeleri düzenlediklerini hatırlattı. Ülkede bilimi sevdirme ve yayma misyonunu hayata geçirmek için son 4 yılda farklı illerde düzenlediklerini bilim şenliklerine 8 bin öğrencinin katıldığını aktaran Kök, ayrıca Kariyer Planlama Merkezi'ni yenilediklerini, "Lise Yaz Bilim Kampları" gerçekleştirdiklerini anlattı.



- Türkiye'deki en büyük rüzgar tüneli tamamlandı



Rektör Kök, rüzgar enerjisi araştırmalarına yönelik büyük bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek şu bilgileri verdi:



"Bu yıl bitmeden ülkemizin rüzgar enerjisi konusunda ortaya koyduğu milli hedeflere ulaşabilmesini, bu hedeflere ulaşırken teknolojik dışa bağımlılığı en aza indirmeyi ve dünya rüzgar enerjisi pazarında pay ve söz sahibi olabilmesine katkıda bulunmak amacıyla şu an itibarıyla Türkiye'deki en büyük ve bu boyutlardaki en hızlı Rüzgar Tüneli'nin (RÜZGEM) inşaatını tamamladık. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekli altyapı projesi olan RÜZGEM'de havacılık, savunma, inşaat, enerji, otomotiv sektörlerine uygun 3 ayrı test bölgesi olacak. Ayrıca hava yastıkları üzerinde kayarak hızlı yer değiştirebilen test bölgeleri de yer alacak. RÜZGEM'in açılışını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

- Türkiye'nin ilk araştırma parkı



Kök, ODTÜ bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerinin artan mekan ihtiyaçlarının karşılanması ve faaliyetlerini daha etkili şekilde sürdürmeleri amacıyla inşa edilen ilk Araştırma Parkı Binası'nın yapımına devam ettiklerini belirterek "Toplam 22 bin 665 metrekare kullanım alanına sahip olan Türkiye'nin ilk Araştırma Parkı, bünyesinde günün teknolojisine uygun laboratuvar ve araştırma alanları, çok amaçlı salonlar, toplantı odaları, fuaye ve sergi alanlarını barındıracak. Araştırma Parkı binamızı, 2022 içinde hizmete açacağız." dedi.



Kök, bunun yanında 2020-2024 döneminde ODTÜ Teknokent ana yerleşkesinde yaşam bilimleri, yapay zeka ve robotik alanlarında çalışan firmaları hedefleyen bir Ar-Ge binası projelendirildiğini ve inşaatına 2021 içinde başlanacağını duyurdu.



- Yeni altyapı projeleri bağışlarla hayata geçiyor



Kök, 4 yıllık süreçte altyapı önceliklerine ilişkin ise üniversite kurulduğunda binaların, amfi, derslik, kafeterya, kütüphane ve yurtların 14 bin öğrenci için tasarlandığını ancak öğrenci sayısının 28 binin üzerine çıktığını anlattı.



Üniversitenin ihtiyacı olan bu bölümleri mezunların desteğiyle hayata geçirdiklerini, bu kapsamda aynı anda 1850 öğrencinin eğitim alabildiği Yüksel Proje Derslik Binası'nın geçen yıl açıldığını söyleyen Kök, "Böylece önümüzdeki 15 yılı içeren bir süre için üniversitemizin derslik ihtiyacını çözmüş olduk." dedi.



Öğrencilerin yemek ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni kafeteryanın yapımı için de maddi destek aldıklarını aktaran Kök, yeni dönemde özellikle yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir ders çalışma binasının yapımına ekim ayında başlayacaklarını belirtti.



Salgın sürecinin öğrencilerin üniversiteye olan özlemlerini artırdığını ifade eden Kök, "Kampüsümüzün yine eski havasına kavuşmasını bekliyoruz. Son dönemde yaşadığımız ve bir süre daha yaşayacağımız pandemi sürecinde öğrencilerimizin kampüs yaşamından uzak kalmaları nedeniyle onlarla yeniden buluştuğumuzda öncelikli olarak sosyal yaşamı geliştireceğimiz süreçlere öncelik vereceğiz. Bu bağlamda resmi öğrenci topluluklarımızın etkinlikleri destekleyecek ve öğrenci-yönetim beraberliğiyle 2021 yılında bahar şenliğimizi birlikte düzenleyeceğiz." diye konuştu.



- Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir?



1960 Çorlu Tekirdağ doğumlu olan Prof. Kök, ilkokulu International School of Prague'da (Çekya) tamamladı. Ankara Atatürk Lisesinin ardından 1983'de ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinden mezun olan Kök, 1990'da da doktora derecesini ODTÜ'den aldı.

Doktora sonrası çalışmalarını 1993-94 yıllarında Fransa'da CNRS ve ELF araştırma merkezinde gerçekleştiren Prof. Dr. Kök, 1995-2000 arasında davetli araştırmacı olarak toplam 14 ay İngiltere, Almanya ve Macaristan'da araştırmalar yaptı.

Kök, 2001-2006 yıllarında TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanı olarak Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında Enerji-Ulaşım ve Çevre alanlarının Ulusal İrtibat Noktası ve Brüksel'de program komite üyesi olarak görev yaptı. 2004-2006 yıları arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grup Yürütme Komitesi Sekreteri olarak da görev yapan Kök, Ekim 2006'da ODTÜ'ye döndü. Kök, 2007 ve 2008 yıllarında Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı ve Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülleri'ni aldı. TÜBİTAK Teşvik Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla Üstün Başarı ödülü sahibi olan Prof. Dr. Kök, 2008'de Uluslararası Lider Bilim İnsanı ve Mühendisi Ödülü'nün (OIC) sahibi oldu.



- Yayınlarına 4 bin 200 atıf aldı



Uluslararası indeksli dergilerde (SCI) yayımlanmış 202 makalesi olan Prof. Kök'ün uluslararası kongrelerde ise 79 bildirisi bulunuyor. Enerji ve çevre alanlarında 4 Avrupa Birliği 6. Çerçeve Projesi'nde yürütücü olan Prof. Kök, 6 Uluslararası ve 15 TÜBİTAK projesinde ise yürütücü olarak görev yaptı. Uluslararası indekslerdeki yayınlarına 4 bin 200'den fazla atıf alan Prof. Kök'ün h-indeksi 40'dır. (Web of Science).



En son yayınlanan ve bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, h-indeks, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan bilimsel bir endeks kullanılarak dünyanın en etkili bilim insanlarının belirlendiği çalışmada yer alan Prof. Dr. Kök, aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi'dir. Prof. Kök'e 28 Şubat 2019'de Kazan Federal Üniversitesi tarafından Onursal Doktora unvanı verildi.



