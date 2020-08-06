ODTÜ KYK yurdu var mı? ODTÜ’ye yakın KYK yurtları
ODTÜ KYK yurdu nerede? Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde okumak isteyen öğrenciler kampüs içerisinde yurt bulunup bulunmadığını merak ediyor. Pek çok kişi “ODTÜ yurt imkanı” , “ODTÜ yurtları 2020 kayıt” , “ODTÜ yurt kayıtları ne zaman?” , “ODTÜ yurt ücretleri 2020” konularını araştırıyor.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde 19 öğrenci yurdu bulunuyor. Ankara dışında ikamet eden öğrenciler kayıt işlemleri sırasında yurt için başvuru yapabiliyor. ODTÜ bünyesindeki yurtlarında Ankara’da pek çok KYK ve özel yurt bulunuyor.
ODTÜ KYK yurdu var mı? ODTÜ’ye yakın KYK yurtları
Belirtiğimiz gibi ODTÜ bünyesinde bulunan yurtlara başvuru yapacağınız gibi KYK yurtlarına da başvuru yapabilirsiniz.
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ODTÜ 2019-2020 öğretim yılı yurt ücretleri