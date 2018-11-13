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Ödlek Siyonistler Hamas'tan korktu... Kaçış başladı!

Filistin'deki gayri meşru Yahudi yerleşimcilerin, Hamas'tan korkarak kaçmaya başladığı bildirildi.

13 Kasım 2018 Salı 10:44
Ödlek Siyonistler Hamas'tan korktu... Kaçış başladı!

 yeniakit.com.tr  Dün Filistin'e yönelik hava saldırılarına tekrar başlayan terör devleti İsrail katliamlarını sürdürürken, Ortadoğu'nun gayrimeşru çocukları Yahudi yerleşimciler Hamas'tan korkarak kaçmaya başladı. 

3 bin kişi kaçıyor

Bölgede yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, hareketi oldukça yüksek el-İlat'taki otellerin, sözde İsrail'in güneyinden kaçan 3 bin kişiyi ağırlamaya hazırlandığını aktardı. 

Gazze'den kaçış başladı

Yahudi yerleşimciler, işgal ettikleri Gazze'den, Hamas saldırısından korktuğu için kaçmaya başladı. 

Terör devleti, Filistin'i vuruyor

Terör devleti İsrail, dün Filistin'e yönelik hava saldırılarına tekrar başladı. Sivil yerleşim yerlerine yönelik düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu. 

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:44
  1. siyonist
  2. israil
  3. Filistin
  4. Hamas

YORUM YAZ

  • Murat turatMurat turat12 dk önce
    Büyük bir katliam kapıda galiba. Bu siyonistkatilleri kim durduracak
  • ihsanihsan16 dk önce
    3-5 yüz tanesini gebertin bak ıstail pus
  • YAŞARYAŞAR20 dk önce
    Yahudiler zekidir, ve ticarette çok başarılı bir toplumdur. Ancak hiç bir zaman askerliği becerememişlerdir. Yahudilikte bir inanış vardır. Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur diye. Şimdi öz Yahudileri dediğimiz yani Yahudi doğanlar genelde ticaret ile uğraşan büyük iş adamları veya siyaset ile uğraşan politikacı veya yönetici, danışman vs.dir. Ama asla askerlik yapmazlar. Yahudi Askerleri diye gördüğümüz kişiler. Sonradan Yahudi olanlardır. Şayet Baba Yahudi değil Anne Yahudi ise bunlardan doğan çocuğu bile Yahudi olarak kabul etmezler. Hatta Baba Yahudi olsa bile Anne Yahudi olmadıkça bu çocuğa bile Yahudi gözü ile bakılmaz. O yüzden Yahudi Askerlerin Tamamına yakını Öz Yahudi değildir. O yüzden Hamas direniş gösterdiğinde korkup çil yavrusu gibi kaçarlar. Özde de Yahudi milleti çok korkak insanlardır. Ama güç ve iktidar elinde ise Çin işkencesi dediğimiz şey bile onların yanında masum kalır. Neden Yahudilerde Kanser vakası hiç yaşanmaz. Çünkü bunun için kullanılan bütün deneklerin Hiç biri Yahudi değildir. Hatta Yahudi ırkını etkilemeyecek bir biyolojik silah üzerine çalıştıkları evvelden beri bilinir. Bu Yahudi kavmi için söyleyeceğim tek şey Allah CC bunlara fırsat vermesin.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    İsrail bölgeden sivilleri çıkartıyor, büyük yıkım yapacak.
  • hayrettin c.hayrettin c.2 sa önce
    kacmasina kaciyor amma ....ya buda yahudilerin bir algi projesinin bir parcasiyla ?halkini mazlum gösterme cabasi olabilir..
  • İSLAMA HİZMETKAROLASINIZ AMİNİSLAMA HİZMETKAROLASINIZ AMİN2 sa önce
    ALLAH AKIL FİKİRİSLAMA HİZMETKAROLSUNLAR AMİNMÜSLÜMANLAROLMASAYDI HAÇLILAR SOYUNUZU KURUTACAKTI
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