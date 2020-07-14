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Ekonomi

Ödemeler dengesi mayısta beklentilerin altında açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:14:00 -
Ödemeler dengesi mayısta beklentilerin altında açık verdi

Buna göre, Mayıs 2019’da 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolar oldu. AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, nisan ayına ilişkin cari işlemler açığı 5 milyar 62 milyon dolardan 5 milyar 87 milyon dolara revize edildi.

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