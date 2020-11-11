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Ekonomi Ödemeler dengesi eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu.
Ekonomi

Ödemeler dengesi eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:02:19 -
Ödemeler dengesi eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu.
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