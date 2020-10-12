Ödemeler dengesi (2)
Bu yılın ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 374 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 374 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 973 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 7 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 502 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, ağustos ayında bankalar 286 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 17 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 980 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 288 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ağustos ayında bankalar 100 milyon dolar, genel hükümet 62 milyon dolar ve diğer sektörler 774 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise ağustos ayında 7 milyar 602 milyon dolar net azalış gözlendi.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşmişti.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2019 Ocak-Ağustos
|2020 Ağustos
|2020 Ocak-Ağustos
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|5.299
|-4.631
|-26.465
|1.
|İhracat
|118.874
|12.262
|101.630
|2.
|İthalat
|129.523
|17.609
|127.229
|Mal Dengesi
|-10.649
|-5.347
|-25.599
|3.
|Hizmet Gelirleri
|41.345
|3.061
|21.665
|4.
|Hizmet Giderleri
|17.510
|1.882
|16.521
|Mal ve Hizmet Dengesi
|13.186
|-4.168
|-20.455
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|4.000
|512
|4.094
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|12.259
|1.082
|10.042
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|4.927
|-4.738
|-26.403
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|372
|107
|-62
|B.
|SERMAYE HESABI
|44
|-9
|-27
|C.
|FİNANS HESABI
|-440
|117
|4.491
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.868
|162
|1.592
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|6.396
|536
|4.286
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|3.948
|717
|-1.056
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|4.295
|-1.256
|-15.402
|11.1.
|Hisse Senetleri
|434
|-1.007
|-5.444
|11.2.
|Borç Senetleri
|3.861
|-249
|-9.958
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|8.699
|2.126
|-3.569
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|1
|0
|14
|12.3.
|Bankalar
|7.420
|1.819
|2.671
|12.4.
|Diğer Sektörler
|1.278
|307
|-6.254
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|4.264
|3.608
|3.592
|13.1.
|Merkez Bankası
|554
|388
|12.167
|13.2.
|Genel Hükümet
|-861
|-62
|-431
|13.3.
|Bankalar
|-1.583
|2.297
|1.401
|13.4.
|Diğer Sektörler
|6.154
|985
|-9.545
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|5.783
|-4.757
|-30.983
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-1.563
|-2.845
|-8.020
|GENEL DENGE
|-4.220
|7.602
|39.003
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|4.220
|-7.602
|-39.003
|14.
|Resmi Rezervler
|4.220
|-7.602
|-39.003
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)