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Ekonomi Ödeme hizmeti sağlayıcıları IBAN oluşturabilecek
Ekonomi

Ödeme hizmeti sağlayıcıları IBAN oluşturabilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ’de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 21:55:00 -
Ödeme hizmeti sağlayıcıları IBAN oluşturabilecek

Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, tebliğin amaç cümlesinde uygulayıcı muhatap olarak işaret edilen “bankalar”, “ödeme hizmeti sağlayıcıları” şeklinde değiştirilerek daha geniş bir kapsamda ele alındı. Böylece tebliğin amacı; “uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek” olarak tanımlandı. Amaç cümlesindeki değişiklik doğrultusunda tebliğe ödeme hizmeti sağlayıcısının karşılığı da eklenirken, IBAN yapısının oluşturulmasında TCMB tarafından belirlenecek ödeme hizmeti sağlayıcısı kodu da baz alınacak. Bu kapsamda bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilecek. Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması, 6493 sayılı kanun kapsamında katılımcı olarak yer aldıkları ödeme sisteminin sistem kurallarında bu konuda aksine bir hüküm bulunmadığı sürece zorunlu olmayacak.

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