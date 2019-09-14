Ödem nedir? Ödem nasıl atılır? Ödem neden olur? Ödem atıcı çaylar nelerdir? Dokularda fazla sıvı birikmesi nedeniyle çoğunlukla bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile oluşan sağlık sorununa ödem denir.

ÖDEM NEDEN MEYDANA GELİR? *Uzun süre aynı pozisyonda yatmak veya oturmak

*Tuz tüketiminde aşırıya kaçmak.

*Regl öncesi hormonal değişim.

*Gebelik

*ilaçların yan etkisi.

*Bir çok tıbbi problemler(enfeksiyon..) ÖDEM ATTIRICI ÇAYLAR * Elma Limon Çayı

1adet 4 e bölünmüş limon

1 tarçın çubuğu

1 adet 4 e bölünmüş elma

1 tatlı kaşığı karabiber

5 bardak su kaynatılıp içilir. *Nane ve ıhlamur çayı

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

1 limon

Bir tutam taze ıhlamur

5 bardak su

Kaynatılıp aç karnına içilir. *Mısır püskülü çayı

2 su bardağı su

1 tutam mısır püskülü

1 tutam kiraz sapı

1 tutam Maydanoz sapı

1 çay bardağı yeşil çay kaynatılıp tüketilir. *Karahindiba çayı

1 su bardağı su

2 çay kaşığı Karahindiba

Kaynatılıp tüketilir. *Soğuk Salatalık Çayı

5 bardak su

10 adet taze nane yaprağı

1 tane 4 e bülünmüş salatalık

1 tane 4 e bölünmüş limon bir gece önceden oda sıcaklığındaki suya hazırlanıp sabah gün boyunca tüketilir. 1 hafta boyunca devam edilir. *Zencefil Çayı

1 küçük boy zencefil

2 su bardağı su

Yarım çay kaşığı bal kaynatılıp tüketilir. Günde bir bardak yeşil çayda ödem atmakta fayda sağlayacaktır. Sağlıklı Günler.

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