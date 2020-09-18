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Sağlık Ödem neden olur? Ödem atmaya yardımcı besinler...
Sağlık

Ödem neden olur? Ödem atmaya yardımcı besinler...

Oldukça sık görülen bir sağlık sorunu olan ödem, vücudun belirli bir bölgesinin çeşitli sebeplere bağlı olarak şişmesi anlamına gelir. Peki ödem neden olur? Ödem belirtileri nelerdir? Hangi besinler ödem atmaya yardımcıdır? İşte ödem ile ilgili merak edilen her şey...

Yeniakit Publisher
2020-09-18 03:11:00 -
Ödem neden olur? Ödem atmaya yardımcı besinler...

Kandaki kimyasal maddelerin aniden yükselmesi ve kılcal damarlardaki sıvının kana karışması sonucu oluşan ödem, oldukça sık görülen bir sağlık sorunudur. Ödem, vücutta çeşitli sebeplere bağlı olarak sıvı birikmesi olarak tanımlanabilir. Bu sıvı, zamanla şişliğe neden olur. Uzmanlar, ödemin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini, dikkate alınmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini söylemektedir. Peki ödem neden olur? Ödem belirtileri nelerdir? İşte ödem ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Ödem neden olur?

Genellikle yüz, el ve ayaklarda görülen ödem, tuzlu yemek, hamilelik, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, vitamin ve mineral eksikliği gibi sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak ve yüksek tansiyon ilaçları gibi bazı ilaçlar da ödem oluşumu tetikleyebilmektedir.

Ödem belirtileri nelerdir?

- Şişkinlik
- Solunum güçlüğü
- Baş ağrısı
- Vücudun belirli bölgelerinde ortaya çıkan bozukluklar
- Ciltte gerginlik ve parlama
- Göğüs ağrısı
- Nefes darlığı

Ödem azaltmak için;

- Sürekli aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmalıdır.
- Düzenli spor yapılmalı, düzenli beslenilmelidir.
- Dolaşım için ayaklar, günde 15 dakika yukarıda bekletilebilir.

Ödem atmaya yardımcı besinler

- Maydanoz
- Nar
- Ananas
- Salatalık
- Yoğurt
- Muz

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