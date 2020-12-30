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Gündem Odatv’den Levent Kırca üzerinden 'ayyaş' hizmeti talebi
Gündem

Odatv’den Levent Kırca üzerinden 'ayyaş' hizmeti talebi

Kaçak siteler üzerinden haber adı altında provokasyon üretmeye devam eden karanlık odatv, Rusya’da sarhoş ayıltma merkezleri ile ilgili bir haberi Levent Kırca’nın manşetiyle vererek Türkiye’de de aynı hizmeti istediklerini belli etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:28:00 -
Odatv’den Levent Kırca üzerinden 'ayyaş' hizmeti talebi

Karanlık odatv kaçak açılan adresler üzerinden haber adı altında ideoloji pohpohlamayı sürdürüyor. Karanlık site son olarak yurtdışında hayata geçirilmesi planlanan bir uygulamayı duyurduğu haberle Türkiye’ye yönelik alttan alta mesaj verdi.

Rusya'da yeni uygulama

Rusya’da, uzun yıllar sarhoşlara uygulanan, Çarlık Rusyası ve  Sovyet devrinden kalma uygulamaya geri dönülüyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, polislere sarhoş kişileri ayılma merkezlerine götürme yetkisi veren yasaya imza attı.

Yasa, 1 Ocak tarihinden itibaren Rusya’da kamu-özel sektör ortaklığında özel "ayılma merkezleri" kurulmasını öngörüyor.

Odatv'den Levent Kırca üzerinden mesaj

Söz konusu haberi ülke ve yer belirtmeden sanki Türkiye’de olacakmış gibi “Sarhoşlar için ayılmaz merkezleri kurulacak” başlığıyla anonslayan odatv, Levent Kırca’nın da fotoğrafını kullanarak asıl amacını belli etti.

Karanlık oda Rusya’da kurulması planlanan ‘sarhoş ayıltma merkezleri’nden Türkiye’ye de kurulmasını istedi.

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