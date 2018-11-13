Oda ve Borsa başkanları yerel seçimlerde aday olacak mı?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Partilerin aday belirleme takvimi devam ederken, AK Parti oda ve borsa başkanlarının adaylığı konusunda son dakika teklifi verdi. Peki oda ve borsa başkanları seçimlerde aday olacak mı?

31 Mart 2019'da yapılacak olan mahalli ve yerel yönetimler seçimleri öncesi son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti, oda ve borsa başkanlarının seçimlerde aday olmasını kolaylaştıran kanun teklifini TBMM'ye sundu. AK Parti, 3 milletvekilinin imzasıyla TOBB Kanunu'nda değişiklik için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Teklif kabul edilirse genel ve yerel seçimlerde aday olamayan veya seçilemeyen oda ve borsa yöneticileri eski görevlerine dönebilecek.