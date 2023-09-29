Oda TV Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu'na sordu: Parti için toplanan 4 milyon dolar nerede?

Cemal Candaş'ın paylaşımını köşesine taşıyan Oda TV yazarı Hürrem Elmascı, "Rahmetli Cemil Candaş’ın abisi Cemal Candaş, ‘Rant çetelerinin katlettiği kardeşimi, bu konularda ilk tehdit eden kişi dönemin CHP il başkanı Cemal Canpolat’tı’ dedi. "O da yetmemiş Kemal Kılıçdaroğlu’nun o dönem ki özel kalem müdürü bile bu rant çeteleri için rahmetli belediyeciye baskı kurmuş." ifadelerini kullandı.

"Cemal Candaş’ın paylaşımı aslında bu zamana kadar pek dillendirilmeyen üstü hep örtülen bir başka konuyu daha hatırlattı bana…." diyen Elmascı, Cemal Canpolat'ın CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yapmak için toplayıp iç ettiği parayı hatırlattı.

Yazısının ilgili bölümüne, "Tarih 13 Ocak 2018" diye giriş yapan Elmascı şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin 36. İstanbul il kongresi yapılıyor. Canan Kaftancıoğlu ve Cemal Canpolat başkanlık için yarışıyor. Kürsüde mevcut başkan Cemal Canpolat var.

Dönemine yönelik eleştirilere yanıt veriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

O sırada salondan bazıları “İl Başkanlığı binasını anlat, il başkanlığı” diye laf atıyor. Çocuklar, Cemal Canpolat’ın ne cevap verdiğine gelmeden önce olayı anlatalım.

CHP’ye yeni bir İstanbul il binası yapmak ya da bina satın almak adına dönemin il başkanı Cemal Canpolat 2017’de harekete geçiyor. Bir gece düzenleyip, toplanacak bağışlarla bu yatırımı yapmak amacını güdüyor.

Oysa herkes bilir ki, dayanışma gecelerinde toplanacak para, böyle bir yatırımı karşılamaz. Cemal Canpolat da bunu iyi bildiği için, 14 CHP ilçe belediyesine maddi destek arayışına çıkıyor. Ziyaretlerinde sadece belediye başkanlarından miktar da belirterek para talebinde bulunuyor. Başkanlar uyanık… “Para verelim de neye vereceğiz” diyorlar ama Cemal Canpolat ne alınacak bir bina ne de temeli atılacak binanın yeri ve projesi ile ilgili bilgi vermiyor. Belediye başkanları bu işe çok sıcak bakmasa da parası olanlar ( Çatalca-Adalar gibi ilçeler hariç) katkılarını sunuyor.

10 MİLYON LİRA TOPLANDI

Belediye başkanlarına göre toplanan miktar dönemin parasıyla 10 milyon liradır. Yani o günkü kura göre 4 milyon dolara yakın bir para. Para toplanır ama aradan geçen zamana rağmen il binası olayı yine yılan hikayesine döner. Ortada ne bir proje ne de satın alınacak bir yapı yoktur. “Toplanan paralar ne oldu” sorusu, 2018 İstanbul kongresi öncesi en çok dedikodusu yapılan mesele haline gelir. İşte, 13 Ocak 2018’deki kongrede kürsüde Cemal Canpolat’a atılan laf da bu yüzdendir.

Dedikoduları gayet iyi bilen Cemal Canpolat toplanan paranın iddia edilen miktarda olmadığını söyledikten sonra kürsüde aynen şöyle der:

“Bir arkadaşım arsa bağışladı. Pazartesi günü (14 Ocak 2018 gününü kast ediyor-ertesi gün) o arsaya binanın temelini atacağız göreceksiniz. Bu zamana kadar söz verip de yapamadığım tek şey il binasıydı. Onu da yapacağız.”

SEÇİMİ KAYBETTİ, BİNADAN HABER YOK

Çocuklar ne mi oldu? Cemal Canpolat o gün seçimi kaybetti…

Normal olan, CHP’ye bağışlandığı iddia edilen arsaya yeni başkan Canan Kaftancıoğlu’nun temel atması olacaktı, ama olmadı.

Oysa demirlerinin bile alındığı söyleniyordu. Daha sonra anlaşıldı ki ortada ne bağışlanan bir arsa var ne de belediyelerden gelen il binası paralarından bir haber.

SORUM CANAN KAFTANCIOĞLU’NA

Ben de Cemal Candaş gibi, oku Canan Kaftancıoğlu’na yönelteyim ve sorayım:

Canan Hanım, il başkanı olduğunuzda belediyelerden gelen parayı parti kasasında buldunuz mu? Bağışlanan arsanın tapusunu hiç gördünüz mü? Bu skandalla ilgili bazı belediye başkanları ile olan bilgi alışverişinizi ve sohbetlerinizi anlatıyorlar. Şimdi hiç bir şey olmamış ve bu skandallar yaşanmamış gibi Cemal Canpolat’a nasıl destek oluyorsunuz? 8 Ekim kongresinde partili yol arkadaşlarınızı bu konuda aydınlatmayı düşünüyor musunuz?

Sahi Cemal Canpolat siz de 8 Ekim Pazar sabahı seçimden önce şu meşhur arsanın tapusunu parti kasasına emanet etseniz olmaz mı?

Çocuklar, ben sorularımı buraya yazdım… Bakalım ne yanıt gelecek, izleyip göreceğiz…

Cemil Candaş'ın ağabeyi Cemil Candaş'ın paylaşımı şöyle:

Kaynak: Oda TV