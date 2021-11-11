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Gündem Öcalan'ın yakın adamıydı... "İlk terörist" öldürüldü!
Gündem

Öcalan'ın yakın adamıydı... "İlk terörist" öldürüldü!

Suriye'de terör örgütü PKK işgali altındaki Kamışlı'da bir araçta meydana gelen patlamada Yusuf Gulo öldü. Bir dönem PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'dan örgütsel eğitim alan Gulo ve ailesinin, Suriye'de PKK'ya destek veren ilk ailelerden olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 07:12:00 -
Öcalan'ın yakın adamıydı... "İlk terörist" öldürüldü!

Suriye'de terör örgütü PKK'nın işgali altında bulunan Kamışlı'daki patlamada, örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan'la yakın ilişkisi bulunan Yusuf Gulo ile birlikte 3 kişi öldü.

Patlama önceki gün Kamışlı'nın Hilaliye Mahallesinde bir araçta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti.

PKK'ya bağlı yayın organları araçta ölenlerin, Yusuf Gulo ile yakınları olan Mazlum ve Mahmut Gulo olduğunu belirtti.

Yeni Şafak gazetesinin iddiasına göre; araç Türkiye'ye ait SİHA'lar tarafından vuruldu. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberde yer alan diğer bir detay bilgiye göre; Gulo ailesi Suriye'de terör örgütü PKK'ya destek veren ilk ailelerden. Yusuf Gulo, Suriye'de saklandığı dönemde bizzat Abdullah Öcalan'dan örgütsel eğitim almış.

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Yorumlar

Mustafa

Gebersin şerefsizler…
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Ahmet

bu pkk yokmu yaptığı türlü türlü ihanetlerle kalleşliği ile korkaklığı ile sırtlanlığı ile (sırtlan sürüyle gezip 20 tanesi bir hayvana saldırır ama tek olunca korkup siner) en büyük zararı Kürtlere veriyor. apo denilen bebek katilinin heykelini dikecekler nerdeler sırtlan gibi susup pusmuşlar öyle mertlikten eser yokki pkk ile hiç bir irtibatımız yok diyebiliyor Şehit Yasin Börü katili selo zavallısı. pkk gebermek üzere olan firavun gibi...
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