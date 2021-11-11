Öcalan'ın yakın adamıydı... "İlk terörist" öldürüldü!

Suriye'de terör örgütü PKK'nın işgali altında bulunan Kamışlı'daki patlamada, örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan'la yakın ilişkisi bulunan Yusuf Gulo ile birlikte 3 kişi öldü.

Patlama önceki gün Kamışlı'nın Hilaliye Mahallesinde bir araçta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti.

PKK'ya bağlı yayın organları araçta ölenlerin, Yusuf Gulo ile yakınları olan Mazlum ve Mahmut Gulo olduğunu belirtti.

Yeni Şafak gazetesinin iddiasına göre; araç Türkiye'ye ait SİHA'lar tarafından vuruldu. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberde yer alan diğer bir detay bilgiye göre; Gulo ailesi Suriye'de terör örgütü PKK'ya destek veren ilk ailelerden. Yusuf Gulo, Suriye'de saklandığı dönemde bizzat Abdullah Öcalan'dan örgütsel eğitim almış.