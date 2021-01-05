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Gündem Öcalan’a özenen terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Öcalan’a özenen terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’nın askeri ayağı HPG, 28 Aralık 2020 tarihinde Avaşin’de gerçekleştirilen hava harekatında ölen teröristlerin isimlerini açıkladı. İsmi açıklananlar arasında Didar Öcalan kod adlı Rojin Muhammed’in olduğu da görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 08:10:00 - 2021-01-05 08:12:16
Öcalan’a özenen terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’nın askeri ayağı Halk Savunma Güçleri (HPG) Basın İrtibat Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık 2020 tarihinde, Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının düzenlediği hava harekatı sonucu 6 terörist öldü. Örgüt, ölen kansızların isimlerini de paylaştı.

Buna göre etkisiz hale getirilenlerin isimleri şöyle:

  • Halep doğumlu “Didar Öcalan” kod adlı Rojin Muhammed
  • Diyarbakır doğumlu “Felat Amed” kod adlı Mustafa Oğraş
  • Adana doğumlu “Nujiyan Herekol” kod adlı Evin Acar
  • Mardin doğumlu “Şoreş Mardin” kod adlı Cemal Aktay
  • Şırnak doğumlu “Tekoşin Piling Cudi” kod adlı Berivan Araz ve
  • Rojava/Tirbespiye doğumlu “Botan Çiya” kod adlı Hatim Sayir Beto

Ayrıca Didar Öcalan kod adlı terörist için taziye çadırı da kuruldu. Teröristler, kahraman Mehmetçik'e karşı savaşan terörist için anma töreni düzenledi. Törende Didar Öcalan'ın fotoğrafı, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile birlikte açıldı.

Ölü sayısını az göstermeye çalışıyorlar

Örgüt, söz konusu harekat sırasında 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Her zaman kayıpları az göstermeye çalışan PKK, yine aynı yola başvurdu. Milli Savunma Bakanlığı, aynı harekatta 8 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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