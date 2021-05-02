"Öcalan serbest kalsın" çağrısı gündem olmuştu... Yeni açıklama geldi: Türkiye bizim dostumuz

Kürdistan İslami Hareketi Partisi Genel Sekreteri İrfan Abdulaziz, geçtiğimiz günlerde Parti Sözcüsü Abdullah Warti’nin terör örgütü PKK'nın kurucusu katil Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması hakkında yaptığı açıklamalarına açıklık getirdi.

"Türkiye'yi dost olarak görüyoruz"

Parti sözcüsünün yaptığı açıklamaya ilişkin bir soruya yanıt veren İrfan Abdulaziz, “Bu açıklama partimizin resmi görüşü değildir. Biz Türkiye’yi dostumuz olarak görüyoruz, rahmetli Turgut Özal döneminden bu yana ilişkilerimiz doğal seyrinde devam ediyor ve temsilciliğimiz bile var” dedi.

Parti sözcüsünün Öcalan’la ilgili paylaştığı görüşleri kendi resmi sayfasında yayımladığını, söz konusu paylaşımın partisinin genel görüşünü yansıtmadığının altını çizen Abdulaziz, “Biz Türkiye’nin hukuk işlerine müdahale etmeyiz” diye ekledi.

Kürdistan İslami Hareketi Partisi Sözcüsü Abdullah Warti, geçtiğimiz dönemlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Türkiye’nin katil Öcalan’ı serbest bırakmasını talep etmişti.