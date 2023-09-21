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Gündem Öcalan pankartı açan haysiyetsizlere gereği yapıldı
Gündem

Öcalan pankartı açan haysiyetsizlere gereği yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 07:11:00 -

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine korsan gösteri yaptıkları ve pankart açtıkları gerekçesi ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt’ta bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan lehine yasadışı slogan eşliğinde havai fişekli atan, korsan gösteri gerçekleştiren ve "İmralı tecridini gençlik kıracak" şeklinde pankart taşıyan M.Y., A.G. ve S.Y. isimli 3 şüpheli, 16 Eylül’de İstanbul İstihbarat Şube ile TEM ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

4 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan örgüt sempatizanı 3 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlandı.

Örgüt yanlısı eyleme katılan zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından önce sağlık kontrolü için hastaneye, daha sonra da adliyeye sevk edildi.

İllegal faaliyetlere katılan M.Y., A.G. ve S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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