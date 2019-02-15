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Öcalan maskeli provokasyon

Terör örgütü PKK’nın elebaşısı bebek katili Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak paketlenip Türkiye’ye getirilmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Sözde Uluslararası Barış Delegasyonu ise, Öcalan’ın cezaevi koşullarına ilişkin dünyaya yalan bilgi pompalıyor.

15 Şubat 2019 Cuma 10:54
Öcalan maskeli provokasyon

Terör örgütü PKK’nın elebaşısı bebek katiliAbdullah Öcalan’ın Kenya’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanıp paketlendikten sonra Türkiye’ye getirilişinin 20. yıl dönümünde kadrolu Avrupalı provokatörler yine iş başında.

Sözde barış aktivistleri

Bebek katili Öcalan’ın yakalanma yıldönümünü fırsata çevirmeye çalışan Batılı provokatörler her sene Türkiye’ye gelerek terörist başını bahane edip Türkiye’yi karalama propagandası yapıyorlar. Kendilerine sözde “Uluslararası Barış Delegasyonu” adını veren ajan provokatörler, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi ziyaret ettikten sonra şimdi de terör örgütünün sivil toplum örgütlerini ziyaret edip terör örgütünün propagandasını yapmaya çalışıyorlar.

Avrupa'dan gelen sözde barış aktivistleri, özde terör sevicileri, Avrupa da DHKP-C ve MLKP gibi sol terör örgütlerinin düzenlediği etkinliklere katılarak terör grupları arasında iletişimi de sağlıyor. Türkiye’de ne kadar terör örgütünün uzantısı kuruluş varsa tek tek gezen sözde barış heyeti, HDP’den sonra terörist başı Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması için sözde ‘süresiz-dönüşümsüz' açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i evinde ziyaret ederek provokasyona devam ettiler. Heyet adına konuşan sözde İzlanda eski İçişleri ve Adalet Bakanı Ogmundur Jónasson Türkiye’yi tehdit ederek, "Biz Leyla Güven için geldik. Olası olumsuzluklardan sizler sorumlusunuz" dedi.

Kadrolu provokatörler

Öte yandan, terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü üstlenen ve bebek katilinin İmralı’daki cezaevi koşullarının iyileştirilmesini talep ettiklerini belirterek terör örgütünün propagandasını yapan hainlerin kadrolu provokatör oldukları ortaya çıktı. Ajanların Türkiye’ye her yıl bebek katili Öcalan’ın paketlendiği tarihin yıldönümlerinde gelerek aynı provokasyonu yaptıkları, bir önce gelip terör propagandası yapan kişilerin bir sonraki yıl Türkiye’ye gelmediği, başka terör sevicilerinin heyete eklendiği tespit edildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin yakından takip ettiği heyetle ilgili rapor hazırlanarak gerekli yasal işlemlerin yapılacağı öğrenildi.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:54
  1. Hakkari
  2. Uluslararası Barış Delegasyonu
  3. Leyla Güven
  4. Milli İstihbarat Teşkilatı
  5. Abdullah Öcalan
  6. Demokratik Toplum Kongresi
  7. Ogmundur Jónasson

YORUM YAZ

  • SevdaliSevdali17 dk önce
    Almayin iceri beyler,Turkiyeyi yolgecen hanina cevirdiniz.Demokrasi,insanhaklari hikaye.
  • ihsanihsan24 dk önce
    bu hainler biliniyorsa niye türki,yeye sokuluyor
  • Kürşad YALÇINKürşad YALÇIN25 dk önce
    megri megri megri habur osla kandil imralı müzakerelerini unutursam kanım kurusun aponun mektubunu Diyarbakır da okutup salya sümük ağlayanları unutursam kanı kurusun
  • yusuf toygunyusuf toygun32 dk önce
    neden "provokasyon", İĞVA kelimesini kurt mu ham etti. hani bizdeki yerlilik ve millilik. irfanımızı ne ile koruyacağız iha larla mı?

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