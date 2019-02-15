Öcalan 15 Şubat 1999'da yakalandı

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA

Terör örgütü PKK'nın kurucusu ve bebek katili Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanmasının üzerinden tam 20 yıl geçti.

Terörist başının yakalanmasının yıl dönümünde konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Teröristbaşı yok aç bırakıldı. Yok, öyle oldu. Yok, böyle oldu. Provokasyon yapmak için bahane edilmiş HDP tarafından, PKK tarafından türetilmiş söylemlerdir. Her sene bu 15 Şubatı bahane ederek eylem yapmak istiyorlar” uyarısında bulundu.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ise “Şehit ailelerinden alınan vergilerle beslenmesine her zaman karşıyız” diye konuştu.