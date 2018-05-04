Ocak gözlerini temizlemenin yolları
Ocak gözleri taşan yemekler, kızartma yaparken sıçrayan yağlar sebebi ile kirlenir. Bu lekelere zamanında müdahale edilmediğinde ocağa yapışarak zorlu lekelere dönüşürler.04 Mayıs 2018 Cuma 17:46
MALZEMELER:
2 çay bardağı sirke
4 yemek kaşığı limon tuzu
Bir litre su
Yarım bardak sabun rendesi
Bulaşık teli
YAPILIŞI:
Bir litre suyu kaynatın. Daha sonra içine sirke, limon tuzu ve sabun rendesini atın. Ocak gözlerini tek tek bu karışımın içine bırakın.
Bu şekilde yaklaşık kırk dakika bekletin. Bu sürenin sonunda ocak gözlerini bulaşık teliyle ovun. Daha sonra tek tek kurulayın yerlerini takın. Bu işlem sayesinde ocak gözleriniz parlayacak ve tertemiz olacaktır.
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