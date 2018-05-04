Ocak gözlerini temizlemenin yolları

MALZEMELER:

2 çay bardağı sirke

4 yemek kaşığı limon tuzu

Bir litre su

Yarım bardak sabun rendesi

Bulaşık teli

YAPILIŞI:

Bir litre suyu kaynatın. Daha sonra içine sirke, limon tuzu ve sabun rendesini atın. Ocak gözlerini tek tek bu karışımın içine bırakın.

Bu şekilde yaklaşık kırk dakika bekletin. Bu sürenin sonunda ocak gözlerini bulaşık teliyle ovun. Daha sonra tek tek kurulayın yerlerini takın. Bu işlem sayesinde ocak gözleriniz parlayacak ve tertemiz olacaktır.