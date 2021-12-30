Koronavirüs vakalarında artan rakamlar milyonları kaygılandırıyor. Bu sebeple gözler kabine çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Ocak ayında yasaklar gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman?

30 Aralık Perşembe günü 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 854 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor” paylaşımında bulundu.

Açıklanan yeni tablonun ardından pek çok kişi “Kabine toplantısı ne zaman?” olacağını araştırmaya başladı. Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 20 Aralık Pazartesi günü yapıldı. Bir sonraki toplantının ise 3 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.