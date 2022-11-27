Ocak ayında bedavaya bakın kime geliyor!

Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemi çalışmaları başladı. Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, forvet rotasyonuna bir oyuncu almak istiyor. Bu bağlamda Lyon'un yıldızı Dembele'nin menajeri ile İstanbul'da görüşen Galatasaraylı yetkililer, Dembele ile her konuda anlaşma sağladı. Erden Timur'un kısa süre içinde Fransa'ya giderek Lyon ile masaya oturacağı bilgisi verildi.

Galatasaray transfer döneminde yine büyük oynuyor. Fransa'nın dev takımlarından Lyon'un forveti olan Dembele ile görüşme sağlayan sarı-kırmızılılar her konuda anlaşma sağladı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER

Dembele'nin menajeriyle İstanbul'da görüşen sarı-kırmızılılar, her konuda anlaşma sağladı. 30 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesi bitecek Fransız oyuncu için büyük bir kozu eline alan Galatasaray, Lyon ile önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.

SATMAZLARSA OCAK AYINDA BEDAVAYA ALINACAK

Galatasaray'ın Lyon ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar eğer Lyon ile anlaşamazsa, Ocak ayında UEFA kuralları gereği Dembele'ye bedavaya imza attırabilecek. Bu gelişmenin yaşanması durumunda yıldız oyuncu bedelsiz olarak sezon sonu takıma katılacak.