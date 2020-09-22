Obsesif temizlik hastalığı nedir?

TRT1’in yeni sezonda beğeni toplayan yeni dizisi Masumlar Apartmanı’nda konu edinilen Obsesif Kompulsif Bozukluk, temizlik hastalığı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı dizisi geçen hafta salı günü ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı'nın bugün yeni bölümü yayınlanacak. Dizinin başrollerinden olan Han’ın kardeşleri temizlik hastasıdır. Aşırı takıntılı olan iki kız kardeş beraber yaşadığı insanlara da zorluk çıkartmaktadır. Peki, temizlik hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) sebebi tam olarak bilinemese de, biyolojik ve çevresel faktörler etkilidir.

Tekrarlanan düşünce ve davranışlara yol açan obsesif kompulsif bozukluk, tedavisi olan bir hastalıktır. Günlük yaşamda takıntılı ve endişeli düşüncelerle bağlantılı olarak tekrar eden davranışlar olabilmektedir. Bu takıntı ve endişeler kişinin saatlerini alıyor ve yaşantısını olumsuz yönde etkiliyorsa bu durum önemli bir rahatsızlığın varlığına işaret ediyor olabilir. Düşünmek istemediğiniz halde gün içinde zihninizde tekrar eden düşünceleriniz varsa veya düşünce takıntıları ve takıntıların getirdiği rahatsızı hali azaltmak amacıyla aynı şeyi defalarca yapmaktan kendinizi alamıyorsanız obsesif kompulsif bozukluğunuz olabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk nasıl tedavi edilir?

Obsesif kompulsif bozukluk hastalığının tedavi edilmeden kendi kendine geçme ihtimali çok düşüktür. Takıntılı düşünce ve davranışlar yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. Obsesif kompulsif bozukluğu ilaç tedavileri veya bilişsel davranışçı psikoterapi tedavi yöntemiyle tedavi edilebilir. Her iki tedavi yöntemiyle de başarılı sonuçlar alınmaktadır.

İlaç tedavisi alan hastaların belli bir ilacı ya da ilaçları etkin dozlarda düzenli olarak kullanması gerekir. İlaç tedavisi alan kişi tedavinin olumlu etkilerini ilk bir iki ayda görmeye başlar. İlaçlar 3-4 ay içerisinde tam etki eder. İlaç tedavisinin iyilik halinden sonra da uzun süreli kullanılması hastalığın tekrarlanmasının önüne geçer. Yetişkinlerde ilaç tedavisinin ve psikoterapinin birlikte uygulanması tavsiye edilir.