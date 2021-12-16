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Dünya Obruk evleri böyle yuttu! İki mahalle tahliye edildi
Dünya

Obruk evleri böyle yuttu! İki mahalle tahliye edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un güneyindeki Zaruma kentindeki bir kasabada oluşan obruk 3 evi yıktı. İki mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 22:43:00 - 2021-12-16 22:46:30

Ekvador’un Zaruma kentindeki bir kasabada oluşan obruk 3 evi yıktı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un güneyindeki Zaruma kentindeki bir kasabada obruk meydana geldi. Gece saatlerinde oluşan obruk, 3 evin çökmesine yol açtı. Korkunç anlar amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Obruk evleri yerle bir etti

 

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, obruğun evleri yerle bir ettiği görüldü. Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi Direktörü Christian Torres, "Zaruma’nın obruğa neden olan yasa dışı madencilik sorunu var" diyerek obrukların yasa dışı madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığını açıkladı. Torres, şu ana kadar yaralanan olmadığını belirtti.

İki mahalle bölgeden tahliye edildi

Diğer binaların çökme tehlikesi nedeniyle iki mahallenin sakinleri bölgeden tahliye edildi.

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