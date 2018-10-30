0553 313 94 23
impression

Obrador kararı açıkladı, dolar yükseldi... Yeni havalimanı projesini iptal ediyorlar

Meksika'nın yeni lideri Andrés Manuel López Obrador, ülkesinin yeni havalimanı projesinin iptal edileceğini söyledi.

30 Ekim 2018 Salı 11:14
Obrador kararı açıkladı, dolar yükseldi... Yeni havalimanı projesini iptal ediyorlar

Meksika'da yazın düzenlenen seçimleri kazanarak ülkenin yeni devlet başkanı seçilen solcu lider Andrés Manuel López Obrador, başkent Mexico City'ye yapılması planlanan 13,3 milyar dolar değerindeki yeni havalimanı projesinin iptal edileceğini duyurdu.

Obrador, Meksika'da Perşembe'den Pazar'a kadar dört gün süren referandum sonuçlarına göre, 1 Aralık'ta göreve başlayacak hükümetinin projeye son verme kararı aldığını açıkladı.

Halihazırda inşaatına başlanan proje yerine, şehrin kuzeyinde yer alan bir askeri üsse bir terminal ve iki yolcu pisti daha inşa edilmesi planlanıyor.

Halk "hayır" dedi

Referanduma katılan 1,07 milyon Meksikalı'nın yüzde 70'i, ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri olması beklenen yeni havalimanına 'Hayır' dedi.

Referandum, havalimanın teknik özelliklerinin halka sorulması ve katılımın Meksika seçmen sayısının yüzde 1'iyle sınırlı kalması açısından tartışmaya neden olmuştu.

Kararı açıkladı, dolar yükseldi

Obrador'un bu kararını açıklamasının ardından Meksika'nın para birimi peso dolara karşı yüzde yüzde 4,2 değer kaybetti. Böylece peso, Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından en büyük günlük düşüşünü kaydetmiş oldu.

Aynı zamanda peso, Obrador'un başkan seçilmesinin ardından elde ettiği bütün kazançları sildi.

Ülkenin önde gelen hisse senetleri endeksi ise 2016'dan beri en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 4'den daha büyük bir kayıp yaşadı.

Yolsuzluk karşıtı bir kampanya yürüten Obrador, projenin vergi mükelleflerinin parasını boş yere harcayacağını ve alternatif projenin sadece 5 milyar dolara mal olacağını söylemişti.

Ancak İspanya'nın büyük bankalarından BBVA'nın hesaplamalarına göre yeni projenin iptali 10,5 milyar dolara mal olabilir.

BBVA analistleri aynı zamanda bu kararın merkez bankasının faizleri artırmasına yol açabileceğini öne sürüyor.

JPMorgan Chase analistleri ise Meksika'nın 2019 için büyüme tahminlerini yüzde 2,4'den yüzde 1,9'a düşürdü.

Havalimanı eskiyor

Meksika'nın şu anki havalimanı olan Benito Juarez'in hizmet vermekte güçlük çektiğine ve iyice eskidiğine dikkat çekiliyor.

Bu havalimanı geçen yıl Latin Amerika'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

Yeni havalimanı projesinin iptal edilmesi en çok projenin finansmanı için ihraç edilen 6 milyar dolar değerindeki bonolar yüzünden endişeye neden oluyor.

Obrador, yatırımcılara geri ödeme yapılması için yeteri kadar fon olduğunu söyleyese de bu durumun yabancı yatırımcı güvenine zarar verebileceği aktarılıyor.

Meksika'nın görevdeki devlet başkanı Enrique Pena Nieto ise havalimanı projesinin iptal edilmesinin, proje finansmanında kullanılan bonoların geri ödenmesi anlamına geldiğini, bunun da ekstra fon gerektirdiğini söyledi.

Nieto, görevde kaldığı süre boyunca havalimanı projesinin inşaasına devam edileceğini söyledi.

Ülkenin zenginlerinden destek 

Yeni havalimanının üçte biri inşa edilmişti.

Projeden sorumlu olan şirket, kendilerine bir emir gelene kadar inşaata devam edeceklerini açıkladı.

Yeni havalimanı projesinin ardında ülkenin en zengin iş insanları ve yatırımcıları bulunuyor.

Bir zamanlar dünyanın en zengin iş adamı olan Meksikalı milyarder Carlos Slim, havalimanı projesini finanse eden isimlerin başında geliyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:14
  1. havalimanı
  2. Meksika
  3. obrador
  4. proje
  5. iptal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'ya ses çıkarmayan Kaftancıoğlu şov yaptı!
    1. PKK'ya ses çıkarmayan Kaftancıoğlu şov..
    2. AK Parti'den kanun teklifi: Sınır 40..
    3. Sağlıkta şiddet teklifinde neler var?
    4. 2 ay evli kaldı, 29 yıldır nafaka ödüyor
    5. 2018 ASDEP alımları ne zaman?
    6. Yunanistan'da arka arkaya depremler!..
    7. Donald Trump'tan Çin'e tehdit:..
    8. Philadelphia'dan Furkan kararı
    9. Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 13..
    10. Yerli otonun CEO'su sosyal medyadan..
    11. Sivas'ta üretiliyor! 27 ülkeye satılıyor
    12. Müslüm filmi oyuncuları kimler?
    13. Yer: Adana... Bu kadarına da pes!
    14. CHP’li belediyeler Cumhuriyet’i şişirdi
    15. Komşuda bir deprem daha! Ada tekrardan..
    16. Dilipak: İslam Cumhuriyetimiz 95..
    17. 2019 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
    18. Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!
    19. Obrador kararı açıkladı, dolar..
    20. Tuzla'da korkutan gemi yangını!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı