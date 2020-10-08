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Eğitim OBİSİS
Eğitim

OBİSİS

ÖBİSİS giriş nasıl yapılır? ÖBİSİS nedir? ÖBİSİS sınav sonuç sorgulama, ÖBİSİS şifremi unuttum, ÖBİSİS hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:53:00 -
OBİSİS

Erciyes Üniversitesi, Kayseri'de kurulu bir devlet üniversitesidir. URAP Araştırma Laboratuvarı'nın akademik performans sıralamasına göre 2016 yılı itibarıyla Türkiye'de akademik performans açısından 9. sırada yer alır.

ÖBİSİS, Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi'dir.

ÖBİSİS şifresi nasıl alınır?

Eğer ÖBİSİS şifrenizi daha önce edinmiş fakat unuttuysanız, okulunuzun öğrenci işleri ofisinden şifrenizi öğrenebilirsiniz. Daha önce hiç şifre almadıysanız şifremi bilmiyorum butonuna tıkladıktan sonra ilgili alanları doğru olarak doldurarak şifrenizi oluşturabilirsiniz.

ÖBİSİS giriş için tıklayın

ÖBİSİS harç dekontu ne yapılır?

Kayıt yenileme döneminde harç dekontunuza ilişkin bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Üniversitemizde herhangi bir birime teslim etmenize gerek yoktur.

ÖBİSİS üzerinden çift anadal veya yandal işlemi yapılır mı?

Çift Anadal veya yandal programında hangi dönem hangi dersi almanız gerektiği bireysel olarak bölümünüz tarafından belirlenmektedir. Dolayısı ile bu programlar için ders kaydı internet üzerinden gerçekleştirilememektedir. Bu programlara ders kaydı yaptırabilmeniz için danışmanınız kontrolünde bu kaydı öğrenci işleri ofisinizden yaptırmanız gerekmektedir.

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