  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Obezitenin koronavirüs ölüm riskini arttırdığı ortaya çıktı
Sağlık

Obezitenin koronavirüs ölüm riskini arttırdığı ortaya çıktı

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, obezitenin koronavirüsten ölüm riskini arttırdığını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 05:29:00 -
Obezitenin koronavirüs ölüm riskini arttırdığı ortaya çıktı

ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren Kaiser Permanente isimli şirket tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu, obezitenin koronavirüsten ölüm riskini arttırdığı gerçeği ortaya çıktı.

Çalışma kapsamında Güney Kaliforniya'da koronavirüs atlatmış binlerce obezite hastası kişi üzerinde çeşitli incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucu, obezitenin solunum güçlüğüne neden olarak zatürre ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarını daha zor bir hale getirdiği ve bu sebeple koronavirüs enfekte olmuş kişilerde ölüm riskini daha da arttırdığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmanın başyazarı Sara Tartof, "Vücut kitle indeksi, Covid-19 teşhisi konan kişiler arasında ölüm için gerçekten önemli, güçlü ve bağımsız bir risk faktörüdür." ifadelerini kullandı.

Çalışma sonuçları, dünyaca ünlü tıp dergisi Annals of Internal Medicine'de yayınlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi
Gündem

Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi

Türkiye’nin menfaatine her faaliyete karşı çıkmasıyla ve Kemalistleri “tokatlayarak” milyonları cebe indirmesiyle nam salan “Bidon Kafa” Yıl..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
Ekrem İmamoğlu'nun o anları gündem oldu! Bir türlü yapamadı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun o anları gündem oldu! Bir türlü yapamadı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir açılış töreninde kurdeleyi kesemedi.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı