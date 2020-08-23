Obezitenin koronavirüs ölüm riskini arttırdığı ortaya çıktı

ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren Kaiser Permanente isimli şirket tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu, obezitenin koronavirüsten ölüm riskini arttırdığı gerçeği ortaya çıktı.

Çalışma kapsamında Güney Kaliforniya'da koronavirüs atlatmış binlerce obezite hastası kişi üzerinde çeşitli incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucu, obezitenin solunum güçlüğüne neden olarak zatürre ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarını daha zor bir hale getirdiği ve bu sebeple koronavirüs enfekte olmuş kişilerde ölüm riskini daha da arttırdığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmanın başyazarı Sara Tartof, "Vücut kitle indeksi, Covid-19 teşhisi konan kişiler arasında ölüm için gerçekten önemli, güçlü ve bağımsız bir risk faktörüdür." ifadelerini kullandı.

Çalışma sonuçları, dünyaca ünlü tıp dergisi Annals of Internal Medicine'de yayınlandı.