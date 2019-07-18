0553 313 94 23

Obezite kanser riskinde sigarayı solladı

İngiltere’de, obezitenin kansere yakalanma riskini sigaradan daha fazla artırmasına yönelik araştırmayı yorumlayan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:51
Obezite kanser riskinde sigarayı solladı

İngiltere’de, obezitenin kansere yakalanma riskini sigaradan daha fazla artırmasına yönelik araştırmayı yorumlayan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, obezitenin çağın en tehlikeli hastalıklarından biri olduğunun artık tüm dünya tarafından bilindiğini belirterek, "Obezite rakamlarının artması ile görüldü ki, obezite sigaradan bile tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor" dedi.


İngiltere’de yapılan bir araştırma, obezitenin belli kanser türlerine yakalanma riskini sigaradan daha fazla artırdığını ortaya koydu. İngiliz Kanser Araştırmaları Vakfı (Cancer Research UK-CRUK) tarafından yapılan araştırmada; bağırsak, böbrek, rahim ve karaciğer kanserleri vakaları incelendi. Sonuçlara göre, aşırı kiloya sahip kişilerin sigara içenlere oranla daha sık bu kanser türlerine yakalandığı tespit edildi.


Araştırma sonuçlarını değerlendiren Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, obezitenin çağın en tehlikeli hastalıklarından biri olduğunun artık tüm dünya tarafından bilindiğini söyledi. Ergenç, "Uzun yıllardır kanser araştırmalarında hep sigaranın etkisi ön plandaydı. Sigara, elbette ki insan vücuduna verdiği zararlar açısından kanser başta olmak üzere birçok rahatsızlığın başlıca nedenidir; ancak son yıllarda obezite rakamlarının artması ile görüldü ki, obezite sigaradan bile tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle obezite, ciddiye alınması ve erken devrede tedaviye başlanması gereken bir hastalıktır" dedi.


Obezite ile mücadelenin çocuk yaşlarda başlamasının önemini vurgulayan Dr. Ergenç, sağlıklı beslenmede bütünsel bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının özellikle çocuk yaşlarda olmak üzere tüm yaş gruplarında ayrı ayrı ele alınmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:51
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yoldan çıkan kamyon evin mutfağına girdi
    1. Yoldan çıkan kamyon evin mutfağına girdi
    2. Kırgızistan'da ilk kez Kıbrıs Barış..
    3. Haliliye örnek ilçe oluyor
    4. Sinop’ta inşaatlara suç duyurusu
    5. TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten..
    6. 3. Batı Karadeniz Yapı ve Mobilya Fuarı
    7. Rusya'dan bir teklif daha: Teslim..
    8. 2019 TVF Pro Beach Tour
    9. Robinho: Şampiyonluk iddiamızda hiçbir..
    10. Malatya’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
    11. Van’da göçmenleri taşıyan minibüs..
    12. Gaziantep'in su sorununu çözecek proje..
    13. Yeşilyurt’ta 3 ayrı noktaya güneş..
    14. YKS tercih danışmanlığı nerelerde var?..
    15. "Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu"
    16. Muğlaspor sahaya indi
    17. Yeniden hayat bulan Urumiye Gölü..
    18. Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
    19. Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa
    20. Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri..
    21. Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden..
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. Piyasalarda gün ortası
    24. Suudi Arabistan'dan 'namaz' kararı!
    25. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    26. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    27. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    28. 25 yıllık hapis cezası, müebbete..
    29. AB’den Türkiye’deki mültecilere 1.41..
    30. Sağlık Bakanlığı personel alımları son..
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’