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Obezite hastası olmamak için neler yapmalıyız?

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Obezite olmamak düzenli beslenmeyle yakından ilişkilidir. Önceden önlem alınabilen bir hastalık olan obezite için bilinçli beslenmek önemlidir. Peki obezite hastası olmamak için neler yapmalıyız? İşte ayrıntılar...

16 Ağustos 2019 Cuma 20:42
Obezite hastası olmamak için neler yapmalıyız?

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Obezite olmamak düzenli beslenmeyle yakından ilişkilidir. Önceden önlem alınabilen bir hastalık olan obezite için bilinçli beslenmek önemlidir. Peki obezite hastası olmamak için neler yapmalıyız? İşte ayrıntılar...

Obezite hastası olmamak için neler yapmalıyız? 

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Hülya Tulgar, İnsan ömrünü kısaltan; diyabet, kalp, tansiyon, solunum yolu ve mide sorunları gibi en az 30 hastalığın nedeni olan obeziteden kurtulmak için mutlaka uzman yardımı alınması geretiğini söyledi. Diyetisyen Tulgar, obezitenin, diyabetten, organ yetmezliklerine kadar pek çok ciddi tabloya neden olabildiğini vurgularken şöyle konuştu :

"Çağın hastalığı kabul edilen obezite, sağlığı bozacak düzeyde vücuttaki yağ miktarının artmasıyla karakterize bir sağlık problemi olarak ortaya çıkar. Obezite, tüm dünyada ve ülkemizde sağlık harcamalarını artıran, bireylerin yaşam konforunu düşüren ve vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Sağlıksız beslenme alışkanlıklarının hareketsiz yaşam tarzı ile birleşmesi sonucunda ortaya çıkan obezite, birçok sağlık sorununun da başlangıç noktasıdır. Uyku apnesi, astım, polikistik over sendromu, diyabet, hipertansiyon, safra kesesi hastalıkları, gut, karaciğer yağlanması, osteoartrit, düzensiz adet görme, solunum zorluğu, migren ve çeşitli kanser türleri bu sağlık sorunları arasındadır. Ayrıca aşırı kilo alımına bağlı olarak ortaya çıkan estetik yoksunluk nedeniyle psikolojik soruların da tetikleyicisidir. Obezite; fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması, enerji alımı ve kullanımı arasındaki dengesizlik nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren obezite, tedavi edilebilen kronik bir hastalıktır. Obezite tedavisinin kişiye özgü olması gerekmektedir. Obezitenin tedavisinde; tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Obezite tedavisi hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist işbirliği içinde olmalıdır."
Diyetisyen Tulgar, obeziteyi önleme konusunhdaki dikkat edilecek hususları sıraladı:

* Fazla kilolardan kurtulmak ve kilo kontrolü için mutlaka uzman yardımı alınmalı ve uygun bir tedavi planı belirlenmeli,

* Fiziksel aktivite düzeyi artırılmalı, günlük yürüyüş ve egzersizler alışkanlık haline getirilmeli,

* Raf ömrü uzun, kalorili, hazır gıdalardan uzak durulmalı

* Doğal olmayan şeker tüketilmemeli ve günlük tuz alınımına dikkat edilmeli

* Sağlıklı pişirme tekniklerini tercih edilmeli,

* Gün içerisinde vücudun ihtiyacı kadar su içilmeli

* Yemek yeme alışkanlığı değiştirilmeli ve yemekler yavaş yenilmeli,

* Yağ tüketimi konusunda dikkatli olunmalı, doymuş yağlar mümkün olduğu kadar az alınmalı

* Besin çeşitliliğine dikkat edilmeli, her besin grubundan dengeli beslenilmeli

* Sebze ve meyveler mevsiminde yenilmeli, 

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 20:42
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