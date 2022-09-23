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Eğitim ÖABT ne zaman yapılacak? ÖABT sınav giriş yeri öğren 2022
Eğitim

ÖABT ne zaman yapılacak? ÖABT sınav giriş yeri öğren 2022

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin ne zaman yapılacağı, sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Peki, ÖABT hangi gün?

Yeniakit Publisher
2022-09-23 23:56:00 -
ÖABT ne zaman yapılacak? ÖABT sınav giriş yeri öğren 2022

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne hazırlananlar sınavın ne zaman uygulanacağını, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, ÖABT ne zaman?

ÖABT ne zaman yapılacak? ÖABT sınav giriş yeri öğren 2022

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, 2 Ekim'de uygulanacak ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin " ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

ÖABT nedir?

Eğitim fakültesi mezunlarına yani öğretmen adaylarına ek olarak getirilen bir sınavdır. Öğretmen atamalarında aşağıda belirtilen 18 branştaki öğretmen adaylarına Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testlerinin yanı sıra ÖABT uygulanır.

ÖABT’ ye katılan adayların KPSSP121 puanı hesaplanacaktır. Söz konusu alanlarda bu puan esas alınarak yerleştirme gerçekleştirilecektir. Soruların puan türüne etkisi şu şekildedir: Genel Yetenek Testi %15, Genel Kültür Testi %15, Eğitim Bilimleri %20 ve ÖABT %50.

 

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