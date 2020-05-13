'O zaman sıra bizde' dedi ve o bölgeyi işaret etti: Akdeniz'den sonra...
Gazeteci Yazar İbrahim Karagül, Yunanistan'ın adalardaki silahsızlık şartını ihlal ettiğini belirterek, "O zaman sıra bizde. Akdeniz'den sonra Ege!" dedi.
Gazeteci Yazar İbrahim Karagül, bugün attığı tweetinde çarpıcı ifadeler kullandı.
Yunanistan'ın adalardaki silahsızlık şartını ihlal ettiğini belirten Karagül, "O zaman sıra bizde. Akdeniz'den sonra Ege!" dedi.
İşte Karagül'ün ifadeleri:
"Şimdi bütün CHP’liler Yunan safında Türkiye’ye saldıracak! Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan STK'ları, 12 Ada’nın Türkiye’ye devri için dava açıyor. Adaları askeri üslere dönüştüren Atina, 'silahsızlık' şartını ihlal etti. O zaman sıra bizde. Akdeniz'den sonra Ege!"